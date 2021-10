15 octombrie 2021| ALBA IULIA: Manifestări cultural-artistice care vor marca debutul Anului Centenarului Încoronării. Programul evenimentului

Douăzeci de studenți străini au ales universitatea din Alba Iulia ca și noua lor casă, pentru acest semestru. Din ce țări provin aceștia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va găzdui, în cursul acestui semestru, 20 de studenți internaționali, atât din țările europene, cât și din afara ei.

În sala A9 a universității din inima orașului nostru, aceștia au fost întâmpinați de reprezentanții Centrului de Relații Internaționale, care le-au oferit o scurtă prezentare despre noua lor casă, pentru următoarele luni.

„În semestrul I al acestui an universitar găzduim 20 de studenți Erasmus. Ei sunt din Kazahstan, pentru prima oară la noi în universitate, din Rusia, din Polonia, din Turcia și vor studia limba engleză, limba germană, economie, inginerie, informatică respectiv și drept și administrație publică.

Studenții se înscriu la universitatea gazdă, cu care studenții au parteneriate pe diferite domenii și cicluri de studii.

Apoi, după ce trec testul la ei acasă, la universitate, urmează un interviu cu noi pentru a stabili un pic nivelul de limbă engleză și după, încep să își pregătească acordul de studii, își caută domeniile respective pentru un semestru la noi, pe platforma pe care am dezvoltat-o pentru ei, international.uab.ro, unde găsesc toate cursurile noastre disponibile.

Și le aleg, urmează partea de documentație semnată, după care ei încep să se pregătească de călătorie.

De mulți ani, am implementat un curs obligatoriu, „Introducere în limba, istoria și cultura română”. Toți sunt obligați să aibă acest curs, o dată pe săptămână, două ore, unde învață noțiuni de bază, cum să se adreseze, cum să fie capabil să își cheme un taxi, cum să interacționeze în magazin. Lucruri de bază pe care ar trebui să le știe dacă sunt la noi în țară” , a declarat Macarie Aura, referent în cadrul Centrului de Relații Internaționale.

De asemenea, studenții care aleg să meargă cu un program Erasmus pot beneficia de burse, care se acordă în funcție de țările în care doresc să studieze, cu sume cuprinse între 470-520 de euro pe lună.

Daria, o studentă din Rusia, ne-a povestit care sunt primele sale impresii despre țara noastră și de ce a ales să studieze în Alba Iulia.

„Îmi place foarte mult România. Am călătorit prin țară cu familia mea și am decis să studiez aici pentru acest semestru. Am auzit lucruri foarte frumoase despre această universitate și programul de studii.

Este o diferență uriașă între oameni, natură, vreme. În Rusia, este puțin mai frig decât aici. Vremea este deci mai blândă, oamenii sunt mai relaxați și fericiți.

Ar fi trebuit să vin aici cu un alt student rus, dar a avut niște problema cu viza sa, dar îl aștept.

Majoritatea sunt din Moldova, Kazahstan. Voi studia Franceza și Germana la această Universitate, deci aștept să îmi cunosc profesorii.”

Daniel Breaz, rectorul universității albaiuliene, a transmis de asemenea un mesaj de susținere pentru aceste suflete noi în orașul nostru, declarând următoarele: „Le urez bun venit în universitatea noastră. Mă bucur că începem să avem iarăși mobilitățile în format fizic. Aceste mobilități și faptul că avem studenți internaționali la Alba Iulia este un lucru extraordinar, în primul rând pentru comunitatea albaiuliană și orașul nostru. Faptul că vin studenți din foarte multe țări în Erasmus, nu doar în universitatea albaiuliană, ci în România în general, dar noi suntem una dintre universitățile care avem un număr foarte mare de studenți ce urmează aceste mobilități ERASMUS nu face decât să schimbe în bine imaginea unor studenți din alte țări vis a vis de o imagine creată fals a României.”