15 martie 2023| Pedagogia Waldorf în ALBA și în țară: Conferință la UAB, susținută de Christoph Johannsen, directorul executiv al asociației

Strategia pentru resurse minerale neenergetice, pe masa Guvernului

Strategia de resurse minerale neenergetice, un document care zace de mulți ani la Ministerul Economiei, va fi adoptată de Guvern în maximum o săptămână, a declarat ministrul Florin Spătaru.

„În maximum o săptămână veţi vedea adoptată în Guvern strategia pentru resurse minerale neenergetice, un document programatic care stătea de mulţi ani la Ministerul Economiei şi pe care l-am relansat cu ajutorul celor din universităţi, mediu de afaceri şi institute de cercetare. Dar, acest plan de ţară e mai degrabă un plan dinamic pe care trebuie să-l implementăm, pentru că nu mai vorbim de o strategie care să se regăsească în sute de pagini pe care le adoptăm în Guvern, le propunem poate prin CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, n.r.) şi pierdem oportunităţi. Acest plan de ţară trebuie implementat din momentul în care începem şi asta înseamnă ca toate programele care duc la transformarea economiei româneşti într-un context multicriză, criză politică, conflict la graniţe, criză energetică, criză de aprovizionare – toate acestea să poată să fie agregate în măsuri pe termen scurt. Avem timp să facem programe, avem timp să facem strategii, am şi făcut la Ministerul Economiei”, a menţionat Florin Spătaru, la conferinţa „(Re)deşteptarea României: Un plan de ţară, acum!”.

93 de companii au aplicat cu proiecte pilot

El a precizat că 93 de companii au aplicat cu proiecte pilot care vor fi finanţate prin Ministerul Economiei şi a arătat că vor exista proiecte concrete de economie circulară.

„Suntem în dezbatere pe Strategia pe competitivitate, am participat activ la strategia pentru economia circulară, dar asta nu înseamnă că va trebui să finalizăm această strategie ca să luăm măsuri. Şi ce am făcut? Schemă de minimis pentru economia circulară: 93 de companii care au aplicat cu proiecte pilot care vor fi finanţate prin Ministerul Economiei – şi vom avea proiecte concrete de economie circulară. Am adus această schemă, celebra schemă 959. Eu sunt surprins pentru că, în momentul în care am lansat schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, am crezut că va fi o schemă care se adresează industriei şi va fi relativ bine primită. Sunt uimit să văd că mediul de afaceri vine şi îmi spune că este poate printre cele mai bune scheme de ajutor de stat pe care România le-a avut în ultimii 30 de ani. De ce? Pentru că ne adresăm zonelor în care a existat industrie şi nu mai există, adresăm pentru prima oară deficitul de balanţă comercială şi ne ducem cu proiecte concrete, cu bani, în zonele în care avem nevoie”, a menţionat Spătaru.

El a precizat că România vrea să investească, vrea să devină hub industrial, pol de furnizare la nivel european, iar pentru asta are nevoie de un plan, de bani alocaţi acolo unde trebuie şi are nevoie de comunicare între decidenţii politici, decidenţii guvernamentali şi mediul de afaceri.

sursa: adevarul.ro