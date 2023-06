15 iunie| Campanie de DONARE DE SÂNGE la Cugir: ”Sângele salvează vieți”

Proiectul Via Transilvanica, traseul care traversează România și prin județul nostru, câștigătorul Premiului Europa Nostra 2023

Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat astăzi câștigătorii Premiului European pentru Patrimoniu / Premiul Europa Nostra 2023. În acest an, 30 de realizări remarcabile în materie de patrimoniu din 21 de țări au primit Cea mai înaltă distincție europeană în domeniu (a se vedea lista completă de mai jos). Printre câștigătorii din acest an se numără și Via Transilvanica din România.

Acesta este un traseu de drumeție de lungă distanță, care se întinde pe 1.400 de kilometri, în 20 de regiuni etnice și culturale diferite din România și aproximativ 400 de comunități, prezentând 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO. Punând accentul pe valorile de mediu, sociale și de patrimoniu ale traseului, acesta contribuie la dezvoltarea locală durabilă, conservând și cultivând în același timp patrimoniul de-a lungul traseului său, și creează o sursă de mândrie locală și internațională durabilă.

Cei 30 de câștigători au fost selectați de juriul format din experți în domeniul patrimoniului din întreaga Europă, în urma evaluării de către comitetele de selecție responsabile de examinarea cererilor de premiere, care anul acesta au fost depuse de organizații și persoane fizice din 35 de țări europene.

Cecilia Bartoli, mezzosoprana de renume mondial și președinta Europa Nostra, a declarat: „Îi felicit călduros pe câștigătorii din acest an ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra pentru recunoașterea lor bine meritată. Acestea sunt exemple inspirate care contribuie cu adevărat la construirea unei Europe mai frumoase, mai durabile și mai incluzive. Poveștile lor de succes demonstrează modul în care adversitatea poate fi depășită prin punerea în comun a expertizei, a dedicării, a creativității și a inovației. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc personal și să îi sărbătoresc pe toți câștigătorii la ceremonia de decernare a Premiilor europene pentru patrimoniu, care va avea loc în iubitul nostru Oraș de Patrimoniu Mondial, Veneția.”

Reacționând la anunțarea câștigătorilor din 2023, Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru Promovarea Stilului nostru de viață european, care este în prezent responsabil pentru cultură, a declarat: „Fiecare realizare câștigătoare a Premiilor europene pentru patrimoniu / Premiile Europa Nostra din acest an este rezultatul unor competențe și angajamente extraordinare, colective și individuale, care acoperă locuri și tradiții de patrimoniu din întreaga Europă. Prin onorarea acestor realizări, reiterăm, de asemenea, angajamentul nostru ferm de a proteja patrimoniul nostru cultural comun, deoarece acesta este vital pentru sentimentul nostru de unitate în calitate de cetățeni și comunități ale Europei.”

Câștigătorii vor fi sărbătoriți la Ceremonia de Decernare a Premiilor europene pentru patrimoniu, care va avea loc în 28 septembrie la Palazzo del Cinema din Veneția. Acest eveniment prestigios va fi onorat cu participarea Ceciliei Bartoli, Președintele Europa Nostra. Margaritis Schinas, Vicepreședinte al Comisiei Europene, este, de asemenea, așteptată să participe la acest eveniment de nivel înalt. În cadrul ceremoniei, vor fi anunțați laureații Grand Prix și câștigătorul Premiului Public Choice Award, aleși dintre câștigătorii din acest an și care vor primi câte 10 000 EUR fiecare. Ceremonia va fi un moment important al Summitului European al Patrimoniului cultural 2023, organizat de Europa Nostra cu sprijinul Comisiei Europene, în perioada 27-30 septembrie, în orașul Veneția, care face parte din Patrimoniul Mondial.

Susținătorii și pasionații de patrimoniu sunt încurajați să descopere câștigătorii și să voteze online pentru a decide cine va câștiga Premiul Public Choice Award 2023, îndreptățit să primească un premiu în bani în valoare de 10.000 de euro.

Susținătorii Via Transilvanica sunt încurajați să voteze proiectul ca și câștigător la votul publicului pe site-ul vote.europanostra.org/.

Instrucțiuni vot:

1. Votează întâi proiectul Via Transilvanica;

2. Alege și votează alte două proiecte;

3. Completează cu datele tale și o adresă validă de email;

4. Intră în email și validează înscrierea dând click pe link-ul primit. Vot finalizat!