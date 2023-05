14 mai| „Ce aude unicornul. Îndemn de poveste”, o nouă publicație a Festivalului Național „Lucian Blaga” Sebeș

10-13 mai| Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează cea de-a XV-a ediţie a Conferinței internaționale a Facultății de Științe Economice, ICMEA 2023

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia împreună cu Institutul de Studii Financiare organizează, în perioada 10 -13 mai 2023, cea de-a XV-a ediţie a manifestării științifice internaționale International Conference on Management, Economics and Accounting – ICMEA 2023.

La eveniment sunt așteptate să participe peste 160 de persoane, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din cadrul unor universități şi institute de cercetare de prestigiu din România (Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe Tehnologice „George Emil Palade” din Târgu Mureş, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea Sapientia din Cluj Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea din Petroșani,Universitatea Artifex din București, Universitatea Hyperion din București ş.a.), dar şi din străinătate (Academia de Științe Economice a Moldovei, Poznan University of Economics and Business, Poland, Stanisław Staszic State University of Applied Sciences in Piła din Polonia, Eötvös József College, Institute of Business Sciences din Ungaria, University of Veliko Tarnovo din Bulgaria ș.a.).

Lucrările conferinței se vor desfășura în format fizic, conform programului, pe cinci secţiuni: Contabilitate, audit şi guvernanţă corporativă (4subsecțiuni); Finanţe şi analiză financiară; Marketing, Turism și Strategie; Inovare responsabilă și dezvoltarea afacerilor; Colocviul doctoral.

Conducerea Facultății de Științe Economice și întregul comitet de organizare al manifestării științifice apreciază, și de această dată, sprijinul primit din partea partenerilor în organizarea evenimentului, respectiv: Institutul de Studii Financiare; Autoritatea de Supraveghere Financiară, Academia Română prin Institutul de Prognoză Economică,Asociația Facultăților de Economie din România (AFER),Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia,Primăria Comunei Ciugud, Primăria Sebeș, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Stanisław Staszic University of Applied Sciences din Piła, Polonia, precum şi sponsorilor SC Elit SRL, SC Atlas Express & Logistic SRL, SC Alpin 57 Lux SRL, SC ElectroMax SRL, SC Domeniile Boieru SRL, SC Agra’s SA, BRD Group Societe Generale și SC Transeuro SRL, în buna desfășurare a evenimentului.

Deschiderea oficială va avea loc în data de11 mai 2023, începând cu ora 10.00, în Amfiteatrul A9 al Universității.

Mai multe detalii cu privire la program și la datele de conectare, se pot obține accesând pagina evenimentului: http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2023/05/Agenda-ICMEA-2023-UPDATE-08.05.2023.pdf