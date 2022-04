12 aprilie: Concert caritabil și expoziție de artă pentru refugiații din Ucraina, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Programul evenimentului

FOTO| Elev sergent la Colegiul Militar din Alba Iulia, în finala Concursului Internațional de Eseuri: Au fost înscrise peste 100 de lucrări, din 34 de țări

Elevul sergent Daniel Popa (clasa a XI-a) este unul dintre cei trei finaliști ai Concursului Interațional de Eseuri, organizat de Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate (International Forum for Peace, Security & Prosperity), cu sediul în Canada. La cele două secțiuni ale concursului, eseu și video, au fost înscrise peste 100 de lucrări, participanții fiind din 57 de colegii și instituții militare din 34 de țări.

Eseul scris de Daniel, cu titlul „The significance of the United Nations Mission in Kosovo to Peace, Security & Prosperity”, a reușit să impresioneze juriul concursului, calificându-se în marea finală.

Daniel își va prezenta lucrarea online, în fața juriului și a celorlalți membri participanți, în cadrul celei de-a patra reuniuni a Forumului, din data de 8 aprilie.

În realizarea eseului, elevul a fost coordonat de domnii profesori Cornelia Bratu (limba engleză) și Dan Anca (istorie).

Felicitări, Daniel, pentru această performanță internațională deosebită, îți dorim mult succes în marea finală!

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI