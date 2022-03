103 ani de la înființarea Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Activități pregătite de elevi și profesori

FOTO| Operațiune Salvamont Alba: Autoturismul unei familii cu copil a rămas înzăpezit la -22 de grade. „Așa i-a spus Waze-ul”

„Salutare, de la salvamont Alba: Aseară, in jurul orelor 22:20, am fost solicitaţi sa intervenim ca forţă de sprijin în ajutorul jandarmilor montani de la Şureanu. Un autoturism înzăpezit. Problema a fost ca în mașina erau trei persoane: tata, mama si copilul, iar afară erau -22° Celsius. Se aflau în zonă fără semnal. Căutând sa intre în raza unui releu de telefonie mobila si ţinând telefonul afara în frig, bărbatului i se reduce mult acumulatorul terminalului. Suna la 112, şi indică faptul ca a trecut de barajul Oaşa, pe lângă mânăstirea Oaşa, vede o cabana închisă, cu doua etaje si cu antena parabolica si mai are 5 km până în Luncile Prigoanei. Că aşa i-a spus lui, Waze-ul…

Si îi moare telefonul. Cautat fără succes timp de aproape 2 ore în locul în care a precizat ca se află, a sunat din nou de pe telefonul soţiei şi a reușit să trimită un share-location. Trecuse prin, si de Luncile Prigoanei, prin, si de Poarta Raiului, si o luase pe drumul închis, înzăpezit, care coboară spre Cugir. Asta chiar dacă observase ca nu erau urme de trecere a masinilor, drumul nu era curățat de zăpadă, totul se termina acolo. Noaptea, iarna la -22° Celsius, prin zăpadă, dezorientat. Dar dacă aşa zice Waze-ul…

Salvamontistii împreună cu jandarmii montani s-au deplasat cu snowmobilele si au folosit lopețile de avalanșă pentru a deszapezi autoturismul. Au reușit sa îl întoarcă, sa poată urca înapoi la drumul practicabil.

Fără sa zică Waze-ul!”, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.