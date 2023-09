10% dintre medici au suferit o agresiune fizică în legătură cu actul medical efectuat. Care sunt cei mai expuși riscurilor

Taxă pentru românii care pleacă în vacanță în străinătate: Propunere „de noaptea minții” din partea patronatelor din turism

Cristian Păun, profesor universtar la ASE București, originar din Alba, vorbește despre propunerea cel puțin bizară a patronatelor din turism care cer ca românii ce își fac concediile în străinătate să plăteaască o taxă în plus când își cumpăra vacanța.

„Patronatele din turism: Românii care își fac vacanțele în străinătate să plătească o taxă din care să se promoveze imaginea României în străinătate. Exact asta mai trebuia… ca să vezi Roma trebuie să dai bani pentru frunza eternei și fascinantei Românii…

Mereu am spus că în fruntea acestor ”patronate” din România sunt tot felul de dubioși. Comunistoizi ascunși sub mantia de ”patron”. Care habar nu au ce este piața, ce rol are concurența și cât de importantă este ea pentru tine. Internă sau externă. Din ăștia care cred că dacă transformăm România într-un lagăr și o izolăm ca pe o insulă ne va fi mai bine. Evident, steroizii pe care funcționează turismul românesc (subvenții, fonduri europene, tichete de vacanță, TVA redus etc.) își spun cuvântul. Doar statul și protecția lui (taxarea) sunt bune, concurența și piața sunt ”câh”. Știm, mulți ticăloși și lacomi care nu vor binele României, sug sângele poporului și colonizează România. Mai bine s-ar întreba de ce pleacă românii în vacanțe în afară în număr tot mai mare, ar încerca să înțeleagă afacerea de care se ocupă și să ia măsuri.

În loc să încurajăm românii să plece să vadă cât mai multe dintre minunile lumii, și aici știu ce vorbesc, venim cu tot felul de idei din astea crețe. Ăștia, ar trebui să se lupte guvernul care îi îngroapă în taxe, nu să propună altele noi și să aplaude atunci când un zăpăcit de politician le ia ideea în brațe și o duce până la capăt.

România rămâne un loc unic în lume… Etern și fascinant. Grădina Domnului, nu alta!”, a scris Cristian Păun pe Facebook.