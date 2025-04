10-11 mai 2025 | Sărbătoarea Libertății de la Blaj: Concert Horia Brenciu, The PuZzles, Vescan și spectacol folcloric extraordinar. Programul

Afiș final pentru Electric Castle 2025: Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice ca headliners, plus alți 200 de artiști în program Electric Castle dezvăluie lineup-ul final pentru ediția din 2025! Festivalul a pregătit 120 de ore de muzică live cu show-uri prezentate de superstaruri precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, […]