1-2 octombrie 2022| Alba Iulia City Race: Peste 1500 de oameni s-au înscris la cursă. PROGRAM

Peste 1500 de persoane s-au înscris pentru a lua parte la Alba Iulia City Race, care a ajuns la cea de-a șaptea ediție.

Chiar și în cursul după-amiezii de astăzi, 30 septembrie, sute de oameni din toată țara s-au prezentat în inima orașului nostru, pentru a se înscrie la eveniment.

Pe 1 octombrie, se va lua startul în patru curse pentru adulți:

semimaraton de 21 kilometri și 700 metri diferență pozitivă de nivel (ora 10.00)

cros de 10 kilometri și 300 de metri diferență pozitivă de nivel (ora 10.00): cu traseu până pe vârful Mamut

cursa populară de 5 kilometri și aproape 60 de metri diferență de nivel (ora 10.15)

cursă în care se poate alerga în familie, de 3 km (10.15)

cursă pentru copii (pe categorii de vârstă), de la ora 13.30.

Participanții vor primi kit de concurs, iar ocupanții primelor locuri vor fi recompensați cu premii în bani. Bugetul total de premiere este de 23.800 de lei.

Pentru a accesa premiile la ”Open General” este necesară îndeplinirea anumitor baremuri de timp:

pentru semimaraton, sub 1.25.00 la masculin și sub 1.50.00 la feminin

pentru crosul de 10 km, sub 36 de minute la masculin și sub 45 de minute la feminin.

Se acordă și bonus-uri de 500 de lei, pentru un nou record al traseului:

sub 1.14.34 la masculin (Vitalie Gheorghiță, în 2015)

sub 1.29.57 la feminin (Mădălina Florea, în 2014)

Vor fi și premii speciale de 300 de lei, pentru primul băiat și prima fată care ajung pe Vârful Mamut. Evenimentul este organizat de Primăria Alba Iulia.

Alba Iulia City Race 2022 – PROGRAM

Sâmbătă, 1 octombrie

orele 8.00-9.00: validarea concurenților de la Semimaraton și Cros 10 km; pentru cei de la cursele mai scurte, până la ora 9.30

ora 10.00: startul la Semimaraton Star Transmission 21 km și Cros Star Assembly 10 km

ora 10.15: startul Cursei Populare 5 km și FamilyRun.

ora 14.00: startul la KidsRace, cursa copiilor.

ora 15.30: festivitatea de premiere – scena Piața Cetății

Duminică, 2 octombrie

ora 10.00: antrenament de revenire condus de Radu Milea.

Restricții de trafic rutier

Pentru desfășurarea curselor, au fost instituite restricții de trafic rutier. Acestea vor fi sâmbătă, 1 octombrie, între orele 9.00 și 14.00, pe:

B-dul Transilvaniei (sens urcare), între intersecția cu Bd. Revoluției și intersecția din fața Catedralei Unității Națiunilor

străzile Mircea Eliade, Ana Aslan, Francesca

Bd. Revoluției, intersecția cu str. Cloșca și intersecția cu Bd. Transilvaniei

str. Fântânele, de la intersecția cu Bd. Transilvaniei (sens urcare)

str. Iederii (spre Bd. Transilvaniei)

str. Aurel Vlad (spre Bd. Transilvaniei)