1 Decembrie la Alba Iulia: Ultimele declarații ale primarului Gabriel Pleșa. „Poate că am riscat cu spectacolul de drone în loc de focul de artificii”

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a fost prezent luni, 29 noiembrie, în studioul Unirea FM alături de moderatorul Simona Lodroman. În cadrul emisiei au fost discutate subiecte precum Ziua Națională a României, sărbătoarea Sfântului Nicolae, dar și sărbătorile de iarnă așteptate cu nerăbdare de români.

Ziua Națională a României la Alba Iulia

„Este o săptămână plină, cu Ziua Națională a României în centrul ei, iar peste șapte zile sărbătorim Sfântul Nicolae, iar cu această ocazie am pregătit o surpriză plăcută pentru albaiulieni.

Începem, categoric, cu Ziua Națională a României, noi am dat presei și publicității ce evenimente vom face în acest an – sigur – sunt evenimente mai puține decât în 2019, dar mai multe decât în anul trecut când am trăit acel nefericit 1 Decembrie cu orașul în carantină, care sper să nu îl mai trăim niciodată.

Din fericire, așa cum știm, în ultimele două săptămâni incidența a început să scadă, în medie cu aproape un procent pe zi, astfel ne aflăm în acel prag de trei la mie, vorbesc de Municipiul Alba Iulia, ceea ce înseamnă că măsurile restrictive sunt mai blânde decât erau acum două săptămâni.

Împreună cu Consiliul Județean, Prefectura și Garnizoana Militară, instituțiile ce organizează Ziua Națională a României de la Alba Iulia, am decis să renunțăm la două dintre evenimente: Masa Populară și spectacolul în aer liber. Riscam ca la Masa Populară să fie aglomerație și nu puteam să facem un oarecare triaj, între sute de mii de oameni este imposibil să faci așa ceva, iar în ceea ce privește spectacolul în aer liber ar fi fost categoric necesară o zonă de delimitare în fața scenei, să facem acel triaj care se referă la certificatul verde, iar probabil am fi avut câteva sute de oameni în interiorul gardului și câteva mii în afara lui. Atunci am zis că nu are rost să facem acest lucru, vom renunța și tot ceea ce reprezintă spectacol artistic se va transmite online și pe acele șase ecrane mari ce sunt răspândite în oraș.

În schimb, toate elementele pe care le-am avut în anii trecuți, înainte de declanșarea pandemiei, le vom avea. Televiziunea Română va transmite în direct de la Alba Iulia imediat după ce transmite parada de la București. Le recomand oamenilor ca la paradă militară să nu se înghesuiască doar în fața blocurilor „M” deoarece această paradă intră în dispozitiv din fața Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” și intersecția Horea cu Calea Moților, în același mers de defilare și aceași formație astfel încât cei care vin cu copii, cei care vin la Alba Iulia să vadă și să participe la Serbările Unirii nu trebuie să se înghesuie neapărat în fața blocurilor „M”, unde nu s-a făcut tribuna oficială, dar va exista un perimetru unde vor trebui să fie prezenți maxim 200 de oameni, vaccinați, cu certicat verde și a fost așternut doar un covor.

Comercianții vor fi și ei prezenți la Alba Iulia, dar nu pe pietonala Mihai Viteazul, ci pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina, pe cea dintâi au să rămână doar comercianții ce se aflau deja. Vor fi unități de alimentație publică și comercianți de lucruri diverse specifice acestei zile, oamenii vor avea unde să-și petreacă timpul liber. Vor fi prezenți începând de astăzi și vor sta două zile. Acești comercianți au semnat un angajament prin care își asumă că vor respecta regulile sanitare.

De 1 Decembrie la ora 20:00, tradiționalul foc de artificii l-am înlocuit de această dată cu un spectacol de drone, sper să fie o surpriză plăcută, poate că am riscat puțin, sunt oameni conservatori care preferă tradiționalul foc de artificii, dar cred că vor gusta și acest spectacol cu peste 100 de drone, dirijate pe computer, ce vor desena pe cer și vor fi luminate în diverse culori. Cred ca va fi spectaculos, am văzut un promotion la un astfel de spectacol și a părut deosebit. Pentru tradiționaliști, ca să nu regrete tradiționalul foc de artificii, le spun că la trecerea dintre ani vom avea un foc de artificii, nu o să trecem anul fără să avem și acest foc de artificii.

Măsurile de protecție în contextul pandemic sunt purtarea măștii și distanțarea convențională de 1 m între persoane, sigur – familiile pot sta împreună, nu merge nimeni la limita absurdului” , a declarat primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, aflat în studioul Unirea FM