Zlătneanul Andrei Mărginean, în lotul României Under 19 la calificările din Serbia

Mijlocașul Andrei Mărginean (18 ani), legitimat la gruparea italiană US Sassuolo, face parte din lotul României Under 19 care va evolua săptămâna viitoare în Serbia, în prima rundă de calificare pentru turneul final Euro 2020 care va avea loc în Irlanda de Nord.

Andrei Mărginean, fotbalist format de CS Zlatna, este un obișnuit al loturilor naționale la diverse categorii de vârstă, jucând pentru România Under 17 și România Under 18, în diverse acțiuni, inclusiv anul trecut, la Turul de Elită din Ungaria.

Mărginean a fost protagonistul unui transfer spectaculos la începutul anului trecut, plecând din Liga a 4-a Alba la gruparea din Serie A. Fotbalistul ce evoluează pe postul de mijlocaș defensiv a cucerit deja trei trofee cu Sassuolo, la nivelul echipelor de juniori și Primavera, fiind coleg cu aiudeanul Raul Șteau, un alt jucător din Alba.

România începe drumul spre Euro 2020 în Serbia, gazda grupei 2 de calificare, “tricolorii” reunindu-se la Timișoara, de unde vor pleca duminică, 6 octombrie, spre Belgrad.

Dar iată programul întâlnirilor: *marți, 8 octombrie, cu Serbia (pe Stadionul FK Čukarički, ora 19.00 – ora României); *vineri, 11 octombrie, cu Spania (pe “FK Rad”, ora 15.00); *luni, 14 octombrie, cu Lituania (pe Radski FK Zemun, ora 15.00). La Turul de Elită, programat în luna martie a anului 2020, se vor califica primele două clasate în cele 13 grupe și cel mai bun loc trei, cărora li se alătură Portugalia. La Campionatul European Under 19, care se va disputa în luna iulie a anului 2020, vor accede cele șapte câștigătoare ale grupelor de la Elită împreună cu țara gazdă, Irlanda de Nord.

Lotul României Under 19, anunțat de antrenorul Laurențiu Roșu, numără 20 de jucători, dintre care 5 “stranieri”, după cum urmează:

*portari: Ducan (Campionii FC Argeș), Gyenge (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc); *fundași: Al. Sîrbu (Dunărea Călărași), Telcean (Universitatea Cluj), Șt. Nedelcu (Metalul Buzău), Boloca (Juventus Torino/ Italia), An. Dumitrescu (FC Lugano/ Elveția), Drăgușin (Juventus Torino/ Italia); *mijlocași: Ghindoveanu (MSV Duisburg/ Germania), Marrone (Dunărea Călărași), June (Foresta Suceava), Andrei Mărginean (US Sassuolo/ Italia), G. Toma (Dunărea Călărași), Cr. Dumitru (Academica Clinceni), Al. Negrean (Viitorul Pandurii Târgu Jiu), D. Miculescu (UTA Arad), C. Popescu (ASU Poli Timișoara), Isac (UTA Arad); *atacanți: L. Nițu (Universitatea Craiova), Mitruscsak (Plimob Sighetu Marmației)

