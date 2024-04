Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, sărbătorită la Sebeș: Intrare liberă pentru vizitarea Casei Zápolya, cel mai vechi și cel mai valoros edificiu laic al orașului medieval

Celebrarea în fiecare an, în data de 18 aprilie, a patrimoniului construit al umanității este una dintre inițiativele Consiliului Internațional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS), demers menit să atragă atenția asupra unor valori inestimabile și irepetabile, în multe cazuri puse în pericol și chiar amenințate cu distrugerea. ICOMOS este o organizație profesională neguvernamentală, fondată în anul 1964, ce reunește specialiști și experți care activează în domeniul protejării și valorificării monumentelor și siturilor arheologice. Activitatea acesteia se bazează pe principiile consacrate în Carta Internațională din 1964, privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor, cunoscută şi sub numele de Carta de la Veneția.

Prin sărbătorirea Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor, inițiativă care datează din anul 1982, ICOMOS urmărește să atragă atenția opiniei publice asupra diversității, a stării de conservare a patrimoniului imobil, precum și a importanței acestuia în dezvoltarea durabilă a comunităților. Totodată, această zi este o bună oportunitate pentru administratorii monumentelor să-și facă cunoscute patrimoniul și activitatea și, în același timp, să strângă legăturile cu publicul vizitator.

În fiecare an, ICOMOS propune o temă generală la care comitetele naționale și instituțiile partenere pot subscrie prin activitățile pe care le organizează pentru a celebra această zi. Anul acesta tema propusă este „Dezastre și conflicte prin prisma Cartei de la Veneția” (Disasters & Conflicts Through the Lens of the Venice Charter), iar prin alegerea acesteia se dorește punerea în discuție a rolului pe care acest document îl joacă în aceste vremuri tumultoase în conservarea patrimoniului. Alegerea temei nu este întâmplătoare, anul acesta împlinindu-se 60 de ani de la adoptarea Cartei de la Veneția, document care, între altele, a trasat principiile resaturării și conservării moderne a patrimoniului construit.

Și în România există un comitet național ICOMOS, ce s-a constituit în anul 1970, și care transpune în practică măsurile dispuse și activitățile propuse de consiliul de conducere al organizației. La nivelul întregii țări, există peste 30.000 de monumente de arhitectură, așezări și situri arheologice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice (LMI) și care beneficiază de protecția asigurată de cadrul legislativ din domeniu.

Municipiul Sebeș, dat fiind specificul medieval bine conservat al centrului său istoric, se numără printre localitățile care dețin un număr însemnat de monumente. La ultima actualizare a LMI, în anul 2015, de pe arealul orașului și al localităților aparținătoare erau clasate: 15 așezări și situri arheologice, cinci ansambluri urbanistice și de arhitectură și 35 de monumente istorice.

Datarea acestora din urmă acoperă un interval de timp destul de larg, cuprins între secolele XIII şi XX. Dintre monumentele cele mai importante, trebuie amintite ansamblul bisericii parohiale evanghelice din Sebeș (alcătuit din biserica Sf. Maria – sec. XIII-XV, Capela Sf. Iacob – sec. XIV-XV, fortificația bisericii şi Casa Clopotarului – sec. XV-XVIII), fosta mănăstire dominicană – sec. XIV-XV, Casa Zápolya sec. XV-XVIII, fortificația orașului – sec. XIV-XVII, Casa natală a lui Lucian Blaga din Lancrăm și ansamblul bisericii evanghelice din Petrești (sec. XIV-XVIII), care, de decenii, sunt adevărate atracții atât pentru publicul local, cât și pentru turiști.

Dorim să celebrăm și noi această zi, împreună cu publicul nostru. Vă așteptăm să vizitați, între orele 8 și 16, Casa Zápolya, cel mai vechi și cel mai valoros edificiu laic al orașului medieval, care în prezent adăpostește Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș. Intrarea este liberă!

