Zilele orașului Teiuș – ediția a XIII-a 2019: Un eveniment despre care teiușenii și prietenii lor își vor aduce mult timp aminte

Pornind de la ideea oportunitatii unui astfel de eveniment, exprimata in urma unui sondaj de opinie initiat de Primaria orasului Teius, vazand dorinta sincera de reintalnire intr-un cadru frumos, bine organizat, Primaria si Consiliul Local Teius a realizat un eveniment deosebit in care pionul central a fost implicarea resurselor si a talentelor locale, diversitatea manifestarilor si nu in ultimul rand redimensionarea financiara a manifestarii precum si aportul sponsorilor.

Astfel cu un buget redus la o treime fata de alti ani, printr-o munca bine organizata, sarbatoarea s-a intins pe o durata de trei zile.

Vineri 23 august 2019 s-a dat startul Marsului pentru sanatate „Erich Lehnen”aflat la a VII-a editie, un regal de sanatate ce s-a bucurat de o prezenta substantiala, in conditiile unor temperaturi ridicate.

Seara de vineri a fost marcata de un concert de muzica clasica la Biserica Romano-Catolica din Teius sustinut de Liviu Cernat si invitatii sai, care ne-au purtat pe aripile muzicii, intr-un cadru feeric.

Ziua de sambata, 24 august a fost dedicata manifestarilor sportive de sah, tenis de masa, tenis cu piciorul, fotbal, reunite sub genericul „CUPA PRIMARIEI TEIUS”.

Concursurile de biciclete, indemanare auto, demostratiile facute de echipa S.V.S.U. Teius au facut deliciul celor prezenti pe platoul Garii CFR din localitate. Evolutia pe scena a talentelor noastre locale, demonstratia de Taekwondo, lansarea imnului orasului Teius realizata de artistul Gino, discoteca in aer liber au completat o zi deosebita si calda, atat la propriu cat si la figurat.

Duminica 25 august, prin oficierea unui Te Deum si depuneri de coroane de flori, in prezenta a numeroase oficialitati, cu suportul Batalionului 136 Geniu „Apulum” s-a adus cuvenita cinstire orasului si eroilor acestuia. Spectacolele de la scena sustinute de copiii Liceului Teoretic Teius, premierea castigatorilor concursurilor sportive si a altor categorii, evolutia Ansamblului Dor Teiusan, Top Dance 2007, precum si a ansamblurilor invitate au creat o atmosfera deosebita, puternic gustata de un public numeros, iar moderatoarea, doamna Floroian Daniela a reusit sa induca acea stare de bine, deosebita.

Focul de artificii de calitate a incheiat o seara si o sarbatoare deosebita.

Multumim tuturor pentu implicare si efort!