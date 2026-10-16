Zi aniversară la SMURD Alba! 17 ani de la înființare: ,,17 ani de neîntreruptă luptă contra cronometrului”
Zi aniversară la SMURD Alba! 17 ani de la înființare: ,,17 ani de neîntreruptă luptă contra cronometrului”
SMURD Alba marchează, vineri, 17 ani de la înființare, perioadă în care echipajele de intervenție au fost permanent în prima linie pentru salvarea vieților.
Reprezentanții serviciului au transmis un mesaj aniversar dedicat medicilor, pompierilor, asistenților și voluntarilor care, de-a lungul anilor, au intervenit în mii de situații de urgență.
,,Astăzi marcăm 17 ani de SMURD, 17 ani de neîntreruptă luptă contra cronometrului și de devotament total pentru salvarea vieților. Miile de oameni care au primit o a doua șansă sunt dovada vie a curajului, dăruirii și profesionalismului desăvârșit de care dau dovadă toți cei care îmbracă uniforma roșie. La mulți ani, SMURD Alba! La mulți ani medicilor, pompierilor, asistenților și voluntarilor!”, se arată într-un mesaj publicat de SMURD Alba.
SMURD Alba este o structură de intervenție medicală de urgență care funcționează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, în colaborare cu serviciile medicale de urgență. Activitatea sa urmărește acordarea primului ajutor calificat, sprijinirea victimelor accidentelor, descarcerarea și, prin echipajele specializate, asistența medicală avansată.
Pe 16 octombrie 2029 au fost inaugurate primele echipaje de prim ajutor, la Detașamentele de Pompieri Alba Iulia și Aiud. Lansarea a avut loc în prezența lui Raed Arafat, iar dotarea inițială a inclus trei ambulanțe.
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