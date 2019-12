Zeci de voluntari din Sebeș decorează căsuțe de turtă dulce pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer şi câteva familii nevoiaşe

Zeci de voluntari din Sebeș, Alba s-au transformat în patiseri pentru a aduce în prag de sărbători o rază de soare în sufletele copiilor nevoiași.

Coc de zor sute de figurine specifice sărbătorilor de Crăciun și construiesc căsuțe de turtă dulce pe care le decorează cu măiestrie. Toate vor fi vândute săptămâna viitoare la un târg special.

În bucătăria parohiei evanghelice din Sebeş este forfotă mare în aceste zile. Spiriduşii Moşului muncesc de zor la coacerea şi decorarea figurinelor din turtă dulce. Delicatesele sunt făcute după reţete tradiţionale săseşti, cu multă miere şi mirodenii.

Ioana, voluntară: “Acum decorez o steluţă de turtă dulce, una dintre formele mai micuţe. Nu este foarte greu să decorezi o formă ca aceasta, îţi trebuie doar puţină răbdare şi indemânare. Îmi place foarte mult să decorez mai ales că facem asta pentru o faptă bună. Anul trecut am donat banii la un sptal pediatric de oncologie şi anul acesta tot la spital donăm.”

Voluntar: “Trebuie să ai foarte multă imaginaţie. Eu acum merg pe un model pe verde şi roşu, astea sunt culorile Crăciunului. Decorez, îmi petrec destul de multe zile aici, dar o fac cu mare plăcere pentru că ştiu că oboseala va da roade şi toţi banii pe care îi vom aduna vor fi investiţi într-o cauză nobilă.”

Oameni de zăpadă, căsuţe, Moş Crăciun şi steluţe, toate din turtă dulce sunt decorate de către cei peste 60 de voluntari cu multă migală. Bucuria de a dărui îi face pe oamenii cu suflet mare să muncească ore întregi

Alexia, voluntară: “Căsuţe decorez de 3 – 4 ani poate chiar de 5. Anul acesta am decorat în jur de 10-15 căsuţe şi multe forme steluţe, îngeraşi, moşi”.

Povestea figurinelor de turtă dulce de la Sebeş a început acum 13 ani. Acum sute de dulciuri ajung în toată ţara, dar şi în străinătate.

Anamaria Dahinten, iniţiatoare: “Sunt 60 de copii implicaţi în acest proiect cel mai mic are 6 ani, cel mai mare 18 plus şi vin cu mare drag că pot să facă o faptă bună. Căsuţa are cam 5 kg e destul de grea ne-a luat cam trei zile. Anul acest am trimis în Spania, în Italia, în Germania şi în Canada am trimis un pacheţel.”

Figurinele şi casele din turtă dulce vor fi vândute la târgul de săptămâna viitoare organizat în Sebeş, iar banii vor ajunge la copiii bolnavi de cancer şi la câteva familii nevoiaşe.

