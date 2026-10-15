Zece orașe, în cursa pentru Capitala Tineretului din România 2028. Alba Iulia, reprezentată în juriul de experți

Alba Iulia găzduiește etapa finală a competiției pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028, iar un reprezentant al programului local de tineret face parte din juriul de experți. Zece orașe au depus candidaturi complete, într-o ediție cu participare record și cu o componentă nouă de evaluare, dedicată vocii tinerilor.

Bistrița, Brașov, București – Sectorul 1, Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț sunt cele zece orașe care continuă competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028, după parcurgerea primelor două etape de selecție.

Potrivit organizatorilor, numărul candidaturilor reprezintă un record în istoria de zece ani a programului. Orașele participante și-au asumat inițial intenția de a intra în competiție prin scrisori semnate de primari, apoi au depus dosare complete, construite în jurul nevoilor și aspirațiilor tinerilor din comunitățile lor.

Alba Iulia, în centrul etapei decisive

Municipiul Alba Iulia va găzdui etapa finală a competiției, în contextul organizării celei de-a 11-a ediții a Summitului Tinerilor. În această etapă, primele două sau trei orașe clasate în urma evaluării dosarelor vor fi invitate să își prezinte candidaturile în fața juriului de experți.

Potrivit calendarului anunțat, evaluarea candidaturilor scrise s-a desfășurat în perioada 22 septembrie – 15 octombrie 2026. Finaliștii vor avea la dispoziție maximum 30 de minute pentru prezentare, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri de maximum 30 de minute.

Prezența municipiului Alba Iulia în această etapă are și o dimensiune simbolică: orașul deține titlul de Capitala Tineretului din România în 2026, prin programul #yoUthNITED, și va găzdui momentul în care va fi desemnat orașul care va purta titlul în 2028.

Sebastian Băeșan, în juriul de experți

Alba Iulia este reprezentată în juriul de experți prin Sebastian Băeșan, managerul programului Capitala Tineretului din România 2026. Acesta face parte dintr-un juriu alcătuit din specialiști din administrație publică, politici de tineret, educație, dezvoltare urbană, societate civilă, comunicare, mediul privat și programe europene.

Din juriu face parte și Vlad Biliuță, managerul programului ACCED din Vaslui, oraș care a deținut titlul în 2025. Experiența celor doi în implementarea programelor locale de tineret contribuie la evaluarea candidaturilor din perspectiva aplicabilității, a colaborării dintre administrație și organizațiile de tineret și a impactului pe care programele propuse îl pot avea asupra comunităților.

Juriul include, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor publice și europene, ai organizațiilor studențești și de elevi, ai sectorului neguvernamental și ai unor companii private. Printre membrii săi se numără Ovidiu Cîmpean, Brian Cristian, Victor Negrescu și Gabriel Onaca, alături de specialiști cu experiență în politici publice, educație, dezvoltare comunitară și comunicare.

Youth Voice: 24 de tineri participă direct la evaluare

O noutate importantă a ediției 2028 este introducerea componentei Youth Voice, un juriu format din 24 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani, proveniți din toate regiunile țării.

Aceștia contribuie direct la evaluarea orașelor candidate, analizând secțiunea din dosare dedicată tinerilor și materialele video de prezentare. Conform informațiilor publicate de organizatori, evaluarea Youth Voice reprezintă 21% din punctajul final.

Prin această componentă, procesul de selecție urmărește să includă nu doar perspectiva experților și a administrației, ci și experiențele și așteptările generației căreia i se adresează programele propuse. Astfel, relevanța inițiativelor pentru tineri devine o parte explicită a evaluării.

Dosarele depuse de cele zece orașe cuprind motivația candidaturii, situația ecosistemului local de tineret, viziunea pentru anul de titlu, programul propus, parteneriatele, resursele financiare și mecanismele de implementare.

Un premiu de 50.000 de euro și un an dedicat tinerilor

Orașul desemnat câștigător va primi dreptul de a utiliza titlul de Capitala Tineretului din România în 2028 și un premiu de 50.000 de euro, oferit de Banca Comercială Română (BCR).

Totodată, câștigătorul va găzdui Summitul Tinerilor din 2028 și va beneficia de mentorat, expertiză și sprijin profesional din partea structurii de guvernanță a programului. Titlul oferă, de asemenea, oportunitatea de a dezvolta parteneriate și de a atrage resurse suplimentare pentru proiecte dedicate tinerilor.

Programul Capitala Tineretului din România urmărește să stimuleze cooperarea dintre administrațiile locale, organizațiile de tineret și ceilalți actori ai comunității. Obiectivul este dezvoltarea unor politici și inițiative sustenabile, care să răspundă nevoilor tinerilor și să le ofere un rol activ în luarea deciziilor la nivel local.

Programul este gestionat de o structură de guvernanță formată din Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

UPDATE:

Orașele finaliste sunt Brașov, Mediaș și Suceava.

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