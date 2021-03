“Wind Of Change”! Albaiulianul Claudiu Ciur – candidatură la președinția Federației Române de Kaiac-Canoe!

Claudiu Ciur, albaiulianul în vârstă de 41 de ani, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Federației Române de Kaiac-Canoe, considerând că este obligat să ofere ceva sportului care i-a adus atâtea satisfacții, dar și recunoaștere la nivel mondial, atât ca sportiv cât și din postura de antrenor.

Alegerile pentru structurile de conducerile la vârful FRKC sunt prevăzute în 31 martie, iar în cursa pentru cel mai important post sunt înscrise trei persoane: Ioan Bârlădeanu (în funcție din septembrie 2005, cu 4 mandate la activ), Claudiu Ciur și Octavian Ispas (antrenor al lotului olimpic al Japoniei), fiind 56 de cluburi cu drept de vot la nivel național.

Demersul concitadinului nostru reprezentă o încercare ambițioasă de a oferi sportului din experiența unei cariere prodigioase, întinsă pe mai bine de 25 de ani, ca sportiv și antrenor, atât în țară, cât și în USA.

“Multă lume din acest sport ce a oferit atâtea satisfacții românilor vrea schimbare, dar în același timp există teamă în sistem”, a spus Claudiu.

*Rezultate de marcă ca sportiv și antrenor

Originar din Cetatea Marii Uniri, Claudiu Ciur a fost, în carieră, component al loturilor naționale de juniori, tineret, seniori și olimpic, fiind medaliat cu argint și bronz la europenele de juniori și vicecampion european la tineret. Albaiulianul nostru și-a început cariera la 14 ani, în 1994, la terminarea clasei a VIII-a, în urma unei selecții, mutându-se la Orșova.

Peste 4 ani a devenit component al lotului olimpic de kaiac-canoe și a ajuns campion mondial cu echipa României, sub comanda lui Ivan Patzaichin. În 2003, după Campionatul Mondial din Atlanta, a decis să rămână în USA, reapucându-se de sport în 2006, după o pauză de trei ani. A reprezentat clubul Lanier Canoe and Kaiac, fiind cel mai bun canoist în acel moment în Statele Unite ale Americii. Din 2009 a antrenat lotul național al USA, fiind desemnat în fiecare an cel mai bun antrenor în topurile de profil. A antrenat la nivel înalt, respectiv lotul național al Statelor Unite ale Americii în perioada 2009-2017, cu participări în această calitate la peste 20 de Campionate Mondiale, dar și cu cantonamente anuale organizate în România. S-a recăsătorit cu Roxana Petronela Borha (campioană europeană la K2), a revenit în țară în 2017, după ce câțiva ani s-a împărțit între România și USA.

Timp de doi ani a antrenat lotul național de seniori caiac feminin fiind și angajat la Clubul Sportiv Steaua București.

“Am plecat de jos, muncind din greu, și vreau să revin în sportul atât de drag, kaiac-canoe, fiindcă nu am cum uita ce mi-a oferit acest fenomen. Practic vreau să dau înapoi toată experiența acumulată, atât ca sportiv, cât și ca antrenor, în țară și în străinătate. Am învățat foarte multe în acești ani, știu la ce mă înham și cred că e nevoie de o schimbare”, a concluzionat Claudiu Ciur. Acesta consideră că principalul obiectiv pe termen scurt ar fi cel de dezvoltare al bazei de selecție, prin înființarea de cluburi în majoritatea județelor, în Alba fiind în discuție amenajarea de baze de kaiac-canoe la Ciugud și în Alba Iulia, în zona podului peste Mureș.