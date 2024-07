White Night at the Castle – Ediția a III-a vă așteaptă pe 3 August 2024, de la ora 16:00, la Domeniile Martinutzi!

În 3 august 2024, are loc cea de-a III-a ediție a White Night at the Castle, începând cu orele 16.00 la Domeniile Martinutzi. Organizatorii pregătesc spectacole fascinante și multe surprize.

„Imaginați-vă o seară magică, unde lumina lunii și strălucirea stelelor transformă castelul într-un tărâm de poveste. Pregătiți-vă pentru o noapte de vis, plină de muzică, dans și spectacole fascinante!

Invitați speciali: Adrian Saguna și Danny the Menace, gata să vă încânte cu mixurile lor electrizante!

Și asta nu e tot! V-am pregătit activități pentru adulți și copii, transport asigurat pe rutele Aiud – Alba Iulia – Domeniile Martinutzi, animatoare profesioniste, un food court cu delicii pentru toate gusturile și multe alte surprize pentru o experiență rafinată!

Biletele sunt disponibile acum pe Entertix.ro! 30 Lei pentru primele 200 de bilete, 70 Lei acces normal și 100 Lei acces VIP!

Nu ratați evenimentul verii! Veniți la Domeniile Martinutzi pe 3 August pentru o noapte de neuitat! Detalii pe www.domeniilemartinutzi.ro. Vă așteptăm!” au transmis organizatorii.

