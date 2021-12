Vremea în Ajun de Anul Nou și Revelion 2022. Prognoza METEO anunțată de ANM pentru 31 decembrie 2022

Primul ministru, despre certificatul verde la locul de muncă: „Nu cred că trebuie să abandonăm nimic”

În cursul zilei de joi, 20 decembrie, premierul Nicolae Ciucă a declarat, la TVR 1, că în coaliție nu trebuie „abandonată” ideea introducerii certificatului verde, dar că măsurile trebuie luate în funcție de situația epidemiologică.

„Am cautat ca masurile sa fie in acord cu incidenta de infectare, astfel incat masurile sa ne ajute in partea de preventie. Au fost multe discutii si dezbateri, analize cu specialisti de la Ministerul Sanatatii, am discutat cu asociatiile profesionale. Am cautat sa identificam si sa coordonam tot ce inseamna masura astfel incat sa putem sa intampinam valul 5 cu un pachet de masuri pentru a putea sa reusim sa aplicam ce am invatat din celelalte valuri cu care ne-am confruntat si sa folosim ce a aparut nou in cei aproape doi ani de pandemie”, a zis premierul.

Întrebat dacă s-a renunțat la ideea certificatului verde, Ciucă a răspuns: „Nu cred ca trebuie sa abandonam nimic. Fiecare solutie trebuie sa existe pe masa si in functie de cum evolueaza situatia vom lua deciziile la momentul respectiv. Am cautat sa inteleg rolul certificatului Covid-19. Certificatul ajuta in sensul in care realizeaza o spatiere, adica nu creaza acea presiune foarte mare intr-un interval foarte mic de timp asupra sectiilor ATI si UPU din spitale.

