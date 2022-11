Voucherele sociale: A patra tranșă de 250 de lei va intra înainte de Sărbători

Protestele iau amploare în China față de restricții și de politica zero-COVID, iar sute de oameni au cerut demisia președintelui Xi Jinping, potrivit BBC.

Mișcările de protest au izbucnit în urma unui incendiu care a ucis 10 persoane într-un bloc din orașul Urumqi. Protestatarii susțin că restricțiile COVID au provocat tragedia deoarece oamenii nu au putut ieși la timp din clădire. Autoritățile au negat acuzațiile, dar în mod surprinzător au prezentat scuze publice și au promis pedepsirea celor vinovați.

Shanghai protest tonight.

People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.

This is happening in cities across the country.

Something big is brewing. pic.twitter.com/tRD2Bbo54Q

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2022