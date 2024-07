Vouchere sociale 2024: Schimbări de eligibilitate și proceduri pentru beneficiari

În 2024, beneficiarii cardurilor pentru alimente vor primi câte 250 de lei o dată la două luni, sumă pe care o pot folosi pentru a cumpăra alimente sau mâncare caldă. Există două situații în care eligibilitatea poate fi modificată pe parcursul derulării programului, scrie dcbusiness.ro:

– Fie cei care au primit deja cardurile nu mai sunt eligibili urmare a faptului că între timp le-au crescut veniturile

– Fie persoane care nu au primit cardurile au devenit eligibile între timp.

Pentru aceste situații, autoritățile au venit cu lămuriri pe care vi le prezentăm în rândurile de mai jos:

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale actualizează, prin instituțiile din subordonarea/ coordonarea/ sub autoritatea acestuia, listele cu destinatarii finali în luna anterioară celei în care se acordă sprijinul, cu evidențierea separată a modificărilor intervenite față de listele anterioare. În cazul în care destinatarul final nu se mai încadrează (…) beneficiarul din cadrul Ministerului Investitiilor şi Proiectelor Europene, în baza informărilor de la Ministerul Muncii şi Solidarități Sociale, are obligatia de a anunța unitățile emitente în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la certificarea situatiei înregistrate, în vederea sistării sprijinului material primit sub formă de tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde și sub formă de pachet cu produse alimentare.

În situația în care un destinatar final este omis în una din tranșele de acordare a sprijinului financiar, din motive de indisponibilitate sau acuratețe a informațiilor la momentul efectuării verificării condițiilor de eligibilitate, acesta va fi cuprins în următoarea/următoarele situație/situații centralizatoare cu specificarea lunii de la care ar fi avut dreptul la sprijinul material, urmând să primească şi sumele aferente acelei luni.

În anul 2024, sprijinul material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

– Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 let

– Persoanele copii şi adulți încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei,

– Familiile cu cel puțin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei;

– Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei:

– Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016,, cu modificările si completările ulterioare:

– Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

