Votul pentru înființarea Companiei de Transport Public Urban a Municipiului Aiud va începe JOI, în Consiliul Local

Înființarea Companiei de Transport Public Urban a municipiului Aiud va intra la vot joi, în Consiliul Local Aiud, așa cum a spus și City Managerul Liviu Florea.

„Transportul public de persoane este unul dintre serviciile importante într-o comunitate. Ne-am propus, începând cu anul 2016, să găsim o soluție de modernizare a sistemului de transport public de persoane. O soluție adevărată, serioasă, durabilă. Și iată că, peste 48 de milioane de lei din fonduri europene, sunt acum la dispoziția noastră pentru a avea unul dintre cele mai performante sisteme de transport public de persoane. Și îl vom avea. Iar cea mai bună soluție este să creăm propria companie de transport.

Noua companie municipală, organizată sub forma unui serviciu în subordinea Consiliului Local, va avea responsabilitatea administrării întregii infrastructuri publice de transport local nou-create. Și aici vorbim despre:

un depou pentru autobuze, compus din:

– a) clădire pentru gararea, încărcarea și mentenanța unui număr de 16 autobuze electrice;

– b) clădire pentru spălătorie și dotarea acesteia cu 2 posturi de spălătorie;

– c) clădire administrativă;

– d) post transformare;

un număr de 16 autobuze electrice care vor fi achiziționate;

stații de încărcare care vor fi înființate;

zona pietonală și traseele de biciclete cu sistem de bikesharing;

stațiile de călători, care vor fi modernizate.

dotări ITS:

– a) subsistem AVL – Soluție de monitorizare și dispecerizare a vehiculelor;

– b) subsistem de E-ticketing – soluție de taxare bazată pe utilizarea cardului contactless și a biletelor de hârtie;

– c) subsistem de informare a călătorilor în vehicul – panouri de informare în tehnologie LED și infotainment;

– d) subsistem de numărare a călătorilor în vehicul;

– e) subsistem de securitate – soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului;

– f) portal de informare călători „Travel Planner” – portal WEB și aplicație de mobil (Android, IOS).”, a scris City Managerul pe pagina sa personală de socializare.