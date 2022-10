Volei Alba Blaj, o victorie și o înfrângere în Serbia la ultimele repetiții amicale

Weekend cu dezamăgiri pentru echipele de la LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș. Ambele combatante din Alba au pierdut în derby-urile din deplasare cu ACB Ineu.

Iar dacă la Under 19, elevii lui Cosmin Groza suferiseră primul eșec în intermediară, cu Kinder Sângeorgiu de Mureș, la Under 17 în derby-ul din Arad, trupa lui Doru Oancea a pierdut atât derby-ul cât și fotoliul de lider în Seria 8 (unde au urcat oponenții). Rezultate:

*Under 19: ACB Ineu – Lps Sebeș 2-1 (0-0), senegalezul Toure a scos un penalty (52) și apoi a înscris (66), ecartul fiind redus de Marcu (78). LPS Sebeș: Groza – Fălămaș, Grecu, Tutelea, G. Fleacă, Popescu, Dărămuș, Stanciu, Buhazi, Marcu, Hăprianu; au mai jucat: Roșu, Osz- trakator, Reti, Oancea. LPS Sebeș, după două eșecuri la rând, a coborât pe locul al 8-lea, cu 11 puncte (golaveraj 13-10);

*Under 17: ACB Ineu – LPS Sebeș 3- 2 (1-0), gazdele au condus cu 3-0, iar vizitatorii au punctat prin Vintilă (77) și T. Fleacă (85). LPS Sebeș: Groza – Crețu, Vintilă, T. Fleacă, Șerb, Avram, Ghibu, Glonț, Moldovan-Varro, Nistor, A. Buhazi; au mai intrat Todea, Alb, C. Lăncranjan, Alisie, Hațegan. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 18 puncte după 7 jocuri, golaveraj 12-6, la egalitate cu liderul ACB Ineu (golaveraj 16-8). Etapa a 9-a programează sâmbătă, 15 octombrie, în “Arini”, dubla cu Luceafărul Oradea (ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17)