Volei Alba Blaj, înaintea stagiunii 2019-2020, printr-un interviu oferit de antrenorul Darko Zakoc, „omul-trofeu” al echipei din „Mica Romă”

Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național debutează sâmbătă în viitoarea ediție a Diviziei A1, cu o deplasare la Galați. Participantă în grupele Champions League, formația din „Mica Romă”, abordează campionatul sub comanda reputatului antrenor Darko Zakoc, cel care și-a legat numele de performanțele echipei ardelene în ultimii ani. Tehnicianul sârb în vârstă de 56 de ani a preluat Volei Alba Blaj în urmă cu 5 ani, în octombrie 2014, cucerind 4 titluri și două cupe ale României. De asemenea, Volei Alba Blaj a disputat două finale continentale în doi ani la rând: 2018 – Liga Campionilor, 2019 – Cupa CEV. În interviul ce urmează, Darko Zakoc anunță care vor fi obiectivele Volei Alba Blaj în stagiunea următoare.

– Au mai rămas câteva zile până la debutul sezonului. Sunteți mulțumit de modul în care au decurs pregătirile?

– Nu pot să zic că sunt total mulțumit, pentru că suntem în continuare cu lotul incomplet, iar pregătirea adevărată va începe peste o săptămână, când voi avea la dispoziție întreaga echipă. Am decis ca jucătoarele care au fost prezente în toată această perioadă la echipa națională să beneficieze de încă o săptămână de odihnă, iar abia apoi vom începe pregătirile pentru cele mai importante meciuri ale sezonului. Avem din păcate și o situație neplăcută, accidentarea gravă a secundului Anastasiya Bezsonova (n.r, jucătoarea azeră se va opera de ligamente), o situație tristă, mai ales că vorbim de o jucătoare foarte tânără, dar astfel de evenimente neplăcute se întâmplă în lumea sportului.

– În acest an, Volei Alba Blaj are un lot de jucătoare în care este îmbinată tinerețea cu experiența…

– Am avut această idee de mai mult timp, însă am depins de mai mulți factori, cum ar fi bugetul sau oportunitățile de pe piață. Pot spune că în acest an ne apropiem cel mai mult de ceea ce ne dorim, adică să realizăm un mixt între jucătoarele cu experiență și cele tinere, valoroase, de mare perspectivă și de viitor pentru echipa noastră.

– Va fi un campionat cu 11 echipe, dar fără principala contracandidată la titlu, CSM București. Care vor fi rivalele noastre și cum vedeți noua ediție a Diviziei A1?

– Din păcate cel mai puternic adversar din ultimii ani, CSM București, nu mai există. Nu este deloc bine pentru voleiul românesc în general, dar vedem că așa se întâmplă în sportul european în ultimii ani. Vor fi însă alte echipe, valoroase, ambițioase, cu care ne vom lupta în acest sezon. Plecăm favoriți și cred că cei mai puternici adversari din acest an vor fi CSM Târgoviște, Știința Bacău și Dinamo, care, după 3-4 ani, și-a făcut o echipă care să pună probleme. Sunt și multe alte echipe, necunoscute pentru noi, care au promovat în acest sezon în prima ligă, iar noi trebuie să avem răbdare și atenție în meciurile cu acestea.

– Anul trecut am debutat direct în Liga Campionailor, iar în acest an vom susține șapte meciuri de campionat înaintea primului joc din Europa. Este un avantaj pentru noi?

– Da, dacă ținem seama de faptul că nu am avut lotul complet în pregătiri, iar în fiecare an este mai bine atunci când joci cele mai tari meciuri mai târziu, pentru că avem timp să omogenizăm echipa și să o aducem în cea mai bună formă. Ne dorim ca și în acest an să mergem cât mai departe în Liga Campionilor, dar este important să avem și noroc la tragerea la sorți, să întâlnim echipe cu care să putem juca și să arătăm tot ceea ce știm. Noi vom juca tot timpul la victorie, aceasta este filozofia mea, iar acest principiul îl vom aplica și în Liga Campionilor.

– Serbia, campioană europeană, atât la băieți, cât și la fete! Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste succese?

– Înseamnă mult pentru toți cei care trăim pentru volei și trăim din volei! Este ceva ce nu se întâmplă în fiecare an, la fiecare competiție de acest gen, am repetat succesul din 2011, suntem o națiune sportivă, iar acum dăm tonul în volei, atât la băieți, cât și la fete!

Interviu realizat de Nicu GOGA, Radio Blaj