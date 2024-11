Volei Alba Blaj, două victorii și un eșec, la un nou turneu Under 19

În al doilea turneu de volei feminin Under 19, Volei Alba Blaj a înregistrat două victorii și un eșec, competiția disputându-se la Târgu Mureș, în Sălile de Sport „Dr. Anton Pongracz” și a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu”.

Organizator a fost CSU Târgu Mureș, a stat CSȘ Târgu Mureș și a participat în premieră Penicilina Iași.

Formația din „Mica Romă” a înregistrat, în ordine, rezultatele: 3-0 (25-18, 25-16, 25-12) cu CSȘ Bacău, 3-0 (25-21, 25-15 și 25-14) cu Penicilina Iași și 2-3 (19-25, 6-25, 25-23, 25-19, 9-15), cu CSU Târgu Mureș. A fost o confruntare echilibrată contra oponentului considerat mare favorit, în care Volei Alba Blaj a a revenit de la 0-2. După două turnee, formația blăjeană are 4 partide castigate și două pierdute (ambele cu CSU Tg. Mureș, 1-3 și 2-3), clasându-se pe locul secund, cu 13 puncte.

Echipa pregătită, la fel ca în stagiunea anterioară, de antrenorul sârb Aleksandar Milović evoluează în prima fază a campionatului, în Seria E a Campionatului Național Under 19. Începând din acest sezon, faza întâi a competiției se desfășoară sub forma unor turnee, găzduite, pe rând, de echipele participante. Următorul turneu este pevăzut la mijlocul lunii decembrie, la Bacău. În stagiunea precedentă, în linii mari cu același lot, Volei Alba Blaj a participat la Under 17, clasându-se pe locul șase la nivel național (turneu final disputat în „Alba Blaj” Arena).

Volei Alba Blaj: Amira Săbăduș, Anastasia Gruiescu, Anastasia Fekete, Larisa Rusu, Lara Ștefănescu, Denisa Coman, Claudia Bocăniciu, Antonia Oltean, Simina Spătăcean, Iulia Mărginean, Mara Mihu, Daria Ocenic, Brianna Barna și nou-venitele Sara Bonde Păltinișanu (CSU Politehnica Timișoara), Georgiana Moșneag și Iulia Corlea (ambele CSȘ Blaj).

foto: Volei Alba Blaj

