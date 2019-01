Volei Alba Blaj a anunțat primul transfer: talentata Sorina Miclăuș | Pleacă Suzana Cebic, vine un libero din naționala Ucrainei

Volei Alba Blaj a anunțat primul transfer din 2019, înregimentarea talentatei jucătoare Sorina Miclăuș (extrema în vârstă de 19 ani), venită de la Agroland Timișoara, formație ce recent a renunțat la participarea în Divizia A1.

O altă mutare a Blajului va fi aducerea unui libero din naționala Ucrainei, în condițiile în care Suzana Cebic este accidentată. Sorina Miclăuș (1,80 metri) este considerată o speranță a voleiului feminin autohton, o voleibalistă de mare perspectivă, semnând cu gruparea blăjeană un contract valabil pe un an și jumătate.

Originară din Brașov, Sorina Miclăuș a debutat pe prima scenă în acest sezon, după ce a încheiat junioratul, a fost internațională de junioare a României și are în palmares trei medalii: bronz alături de CS Bravol Brașov (2015, Cadete), argint (2018, Divizia Junioare) și aur (2017, Divizia Junioare) – ultimele două în tricoul celor de la UVT Agroland. Studentă a Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din cadrul Universității de Vest Timișoara, Sorina Miclăuș a fost convocată în premieră, vara trecută, pentru scurt timp, la echipa națională de senioare a României. Este o modificare de strategie pentru “mândria județului”, care încearcă să-și asigure și o continuitate pe termen mediu, alte două exemple în acest sens fiind jucătoarele de 21 de ani din Serbia, Aleksandra Cirovic și Maja Aleksic (ambele venite de la Vizura Belgrad), ce au semnat cu Blajul înțelegeri valabile pentru doi ani, până în 2020. “Am fost foarte onorată de interesul celei mai bune echipe din România și de aceea am acceptat cu bucurie să vin la Blaj și să progresez în carieră. Sper să mă integrez cât mai repede în colectivul echipei, să mă ridic la așteptările pe care le are clubul și, treptat, să joc cât mai mult și mai bine”, a declarat extrema ce va purta numărul 5 pe tricou, pentru pagina de facebook a Volei Alba Blaj.

*Pleacă Cebic!

Este prima mutare reușită de Volei Alba Blaj, lider cu maximum de puncte în Divizia A1 (la patru “lungimi” de rivala CSM București), în condițiile în care vizează recucerirea eventului pe plan național și un traseu cât mai lung în Cupa CEV, a doua competiție continentală (returul din optimi, la Prostejov, marți, 22 ianuarie). În același context, al achizițiilor, echipa pregătită de Darko Zakoc va mai transfera în libero, în condițiile în care Suzana Cebic (înregimentată vara trecută de la CSM București) este accidentată și va trebui să suporte o intervenție chirurgicală la un genunchi, situație care-i va prelungi perioada de indisponibilitate.

De altfel, problemele medicale au împiedicat-o pe voleibalista din Serbia să evolueze în ultimele partide ale anului trecut, iar Volei Alba Blaj trebuie să aducă o altă jucătoare pe respectivul post. Prima țintă a fost tot de la Agroland Timișoara, Teodora Pusic – campioană mondială cu Serbia, însă aceasta a refuzat, preferând CSM Tîrgoviște, nefiind încântată de durata contactului propus de Blaj: un an și jumătate.

În consecință, Volei Alba Blaj s-a reorientat, a testat diverse piste și este aproape de a-și asigura serviciile unei jucătoare din naționala Ucrainei, mutarea urmând să fie finalizată în aceste zile (în 15 și 16 ianuarie sunt primele jocuri, la Galați, în campionat și Cupa României).

Revenind la Divizia A1, se întâlnește o situație ciudată pe prima scenă în retur, în condițiile în care suporterii blăjeni pot să-și vadă favoritele la lucru în noul an abia în luna martie, după retragerea din campionat a Agroland Timișoara (meciul era fixat în 26 ianuarie), primul meci fiind cel cu CSM Lugoj, în 2 martie (în antepenultima etapă), în 16 martie fiind marele derby cu CSM București, ce va încheia sezonul regulat. Totuși mai există oportunitatea jocurilor europene, din Sala “Transilvania” din Sibiu. Astfel, returul din Cehia, din Cupa CEV este prevăzut marți, 22 ianuarie, iar dacă va reuși calificarea în etapa viitoare reprezentanta României va întâlni în sferturile de finală (5/7 februarie – deplasare, 12/14 februarie acasă) învingătoarea din dubla Galatasaray Istanbul și Yenisei Krasnoyarsk, în tur echipa din Rusia a învins cu 3-2.