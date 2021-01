Visit Cugir, platformă de promovare a potențialului turistic al orașului și împrejurimilor, lansată de o asociație din oraș

Asociația non-guvernamentală Raw Nature Experience a lansat un proiect la Cugir. VISITCUGIR este al treilea proiect, finanțat de Primăria și Consiliul Local Cugir prin programul de fonduri nerambursabile, secțiunea turism și tineret 2020.

Proiectul Visit Cugir reprezintă o platformă de promovare a potențialului turistic al orașului și împrejurimilor, fiind gândit atât pentru turiști, cât și pentru cugireni. Inițiatorii proiectului spun că privesc spre viitor, când lucrurile se vor întoarce la normal.

”A venit timpul să vă prezentăm cel de al treilea proiect al asociației: https://visitcugir.ro/.

Deși traversăm o perioada atipică la nivel global, iar turismul și domeniul HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) au avut de suferit din această cauză, ne menținem optimismul și dorim să privim în viitor, când lucrurile se vor redresa”.

De asemenea, proiectul urmărește și promovarea afacerilor locale din domeniul ospitalității, dar și a producătorilor locali, totul având ca scop final dezvoltarea economiei locale.

”În timp ce turiștii pot găsi informații de interes, cugirenii pot să își cunoască mai bine orașul și vecinii (am inclus o rubrică de interviuri), iar cei care dețin o afacere în domeniul ospitalității și doresc să și-o promoveze pot apela și la această modalitate de publicitate.

Credem cu tărie că orașul are multe de oferit și dorim să prezentăm oamenilor de pretutindeni acest lucru, să facem mai accesibilă informația.

Înainte să parcurgeți acest site, va rugăm să țineți cont de faptul că el este, încă, în proces de dezvoltare și optimizare. Ne dorim ca, pe viitor, să includem secțiuni dedicate producătorilor locali și altor proiecte/asociații nonprofit și să punem umărul, cum putem, la promovarea și dezvoltarea economiei locale”.

”Încercăm să ajutăm turismul în Orașul Cugir. Am creat un site în care dorim să adunam toate traseele turistice din oraș, să promovăm principalele evenimente și afacerile din turismul cugirean. Suntem la început și vrem să dezvoltăm acest site așa că asteptăm orice feed-back, iar dacă aveți o cabană, un restaurant sau o idee prin care putem crește, nu ezitați să ne contactați”, au transmis reprezentanții asociației.

Proiectul a fost finanțat de Primăria și Consiliul Local Cugir prin programul de fonduri nerambursabile, secțiunea turism și tineret 2020.