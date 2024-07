Viitorul Sântimbru – Voința Sibiu 10-0 (5-0), în faza regională a Cupei României | Scor-fluviu și spectacol la Galtiu! Brânză – „careu”, Ivașcu – triplă!

Viitorul Sântimbru a făcut spectacol în primul meci din faza regională a Cupei României, impunându-se la Galtiu la o diferență netă, scor 10-0 (5-0), împotriva formației Voința Sibiu, oponent care s-a prezentat cu 15 jucători.

Formația pregătită de Adrian Bicheși a luat jocul în serios, a mai avut 4 bare, și a apăsat pedala de accelerație pentru o victorie la o diferență zdrobitoare. Au punctat Brânză – „careu”, Cr. Ivașcu – triplă, C. Olălău, Goguța, P. Truță.

La loviturile de departajare s-au impus gazdele cu 5-4, după ce Barna a parat prima execuție a adversarilor (Kalimeris).

Amfitrionii au realizat o primă repriză excelentă, răstimp în care am marcat de 5 ori și au mai lovit barele în două rânduri (Epure – 29 și 45). Au marcat C. Olălău (7, voleu la centrarea lui Birk), Cr. Ivașcu (17, șut la colțul scurt la o pasă Goguța), Brânză (23, la pasa lui Epure, și 39, după o acțiune colectivă), Goguța (26, finalizare simplă la centrarea lui C. Olălău). Festivalul ofensiv a continuat și la reluare, când s-au consemnat alte două bare (Brânză – 56 și C. Olălău – 58), înainte să se declanșeze sarabanda reușitelor. În actul secund și-au trecut în cont duble Cr. Ivașcu (61, la un șut Brânză, respins de portar, 85 – reluare sub bară la pasa lui C. Olălău), Brânză (63, „cap” din 14 metri la centrarea lui Cr. Ivașcu, 72, la centrarea lui C. Olălău), tabela fiind închisă de P. Truță (89, finalizare din apropiere, la pasa Ivașcu).

Reprezentanta Albei a reușit o victorie concludentă, ce nu necesită prea multe comentarii, și joacă cu Inter Cristian, sâmbătă, 13 iunie, cu calificarea în finală pe masă. Vizitatorii, care îl așteaptă pe antrenorul Paul Ciucă pe banca tehnică, nu au avut în teren niciunul dintre titularii finalei adjudecate în urmă cu o lună (7-1 cu Inter Sibiu)

Viitorul: Barna – Sicoe, B. Popa, Oltean (46, B. Popescu), Birk (58, A. Olălău) – Epure (46, A. Breaz), Goguța/ cpt., An. Moldovan (46, P. Truță), Cr. Ivașcu, C. Olălău, Brânză; rezerve A. Anghel, D. Anghel, B. Suciu, Petrașcu. Antrenor Adrian Bicheși.

Voința: Comăniciu – Marcu, Hulpușiu, Kalimeris, Pavel, G. Ciobanu (ex-CIL Blaj și Viitorul Sântimbru), Sava, Lupescu, Secu, Sebeșan, Gavrilă; rezerve Drăgușin, Aldea, Barbu, Miatov. Antrenor Gabriel Brumaru.

Vicecampioana din Liga 4 Alba revine pe teren după aproape o lună, în 14 iunie, la Cugir, sântimbrenii câștigând finala județeană fără emoții, scor 5-1 cu Inter Unirea în competiția „KO”. A fost primul meci din Grupa 2 a Regiunii 3 Centru. Următorul meci este sâmbătă, 13 iulie, în deplasare cu Inter Cristian (Brașov).

Conform unor informații de ultimă oră, formația sibiană va fi preluată de antrenorul Paul Ciucă, fost la Industria Galda de Jos

Arbitri Căt. Flonta (Cluj-Napoca), L. Căpîlna (Dej), T. Șomlea (Cluj-Napoca) Observator Cr. Gîț (Deva)

Informații și foto: Dan COMȘA

