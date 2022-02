VIDEO| Ziua a patra de RĂZBOI în Ucraina: Kievul rezistă eroic. Forțele rusești au bombardat un gazoduct și un depozit de petrol

Deși au atacat pe toate fronturile trupele rusești n-au reușit să avanseze prea mult spre capitala Kiev, unde armata ucraineană rezistă eroic. O explozie majoră s-a produs puțin după miezul nopții în apropiere de Kiev la circa 20 km de Kiev, în zona de sud-vest.

Cerul a rămas luminat timp de câteva minute. Potrivit NextaTV, explozia uriașă din apropierea Kiev ar fi fost la un mare depozit de petrol. Tot sâmbătă noaptea, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că ”un număr de banci ruse vor fi excluse din SWIFT” și că o parte din activele Băncii Centrale Ruse vor fi înghețate.

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022