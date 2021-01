VIDEO| Viceprimarul Emil Popescu, despre plata parcărilor publice la Alba Iulia: „Va fi o perioadă scurtă de timp de aproximativ două săptămâni în care vor fi acordate doar avertismente”

Viceprimarul Emil Popescu, despre plata parcărilor publice la Alba Iulia: „Va fi o perioadă scurtă de timp de aproximativ două săptămâni în care vor fi acordate doar avertismente”

În urma unei conferințe de presă, în cadrul căreia s-a răspuns unor serii de întrebări referitor la instaurarea plății pentru parcările publice din Municipiul Alba Iulia, viceprimarul Municipiului Alba Iulia, Emil Popescu, a făcut cunoscute principalele informații pe care cetățenii trebuie să le ia la cunoștință.

„Din data de 18 ianuarie o să punem în funcțiune regulamentul de parcări. Va fi o perioadă scurtă de timp de aproximativ două săptămâni în care vor fi acordate doar avertismente, urmând ca apoi, după două săptămâni, începând cu data de 1 februarie să punem efectiv în aplicare acest regulament de parcări urmând ca toate persoanele să plătească acest serviciu pe care îl oferim cetățenilor.

Este vorba despre trei zone, zona 0, zona 1 și zona 2 de parcare, zone în care se vor aplica regimuri diferite de taxare. În total este vorba despre aproximativ 3.500 de locuri de parcare, atât în zona 0, cât și în zona 1 și în zona 2. Cele mai multe sunt în zona 1 de parcare, aproximativ 2.500 de locuri”, a declarat Emil Popescu, viceprimarul Municipiului Alba Iulia.

Referitor la modalitatea de plată, acesta a explicat că se poate face „prin SMS, prin tichete răzuibile și prin parcometre, la nivelul zonei 0, sunt amplasate două parcometre cu ajutorul cărorar pot fi achitate aceste taxe și prin intermediul telefoanelor și aplicațiilor mobile”.

Reamintim, faptul că Primăria Municipiului Alba Iulia vizează demolarea blocului G2 „Turturica” și fostul Cinema Columna pentru a putea fi create noi locuri de parcare și spații pentru mașini.