VIDEO| Veteran maratonist, de 75 de ani, din Pitești, prezent la Crosul Unirii 2022: „De 20 de ani numai în costum popular”

La cea de-a 53-a ediție a Crosului Unirii desfășurat astăzi la Alba Iulia, în Șanțurile Cetății, au participat alergători de toate vârstele. Printe aceștia o prezență pitorească a fost și sportivul veteran, Marian Tănăsie, în vârstă de 75 de ani venit tocmai din Pitești.

„Voi participa la Crosul Unirii împreună cu colegii veterani sportivi pentru domnul Cioca, care este de aici. De 20 de ani numai în costum popular, am și un steag cu lupul daci. Am 75 de ani și alerg de 30 de ani, de la primul maraton al Bucureștiului. Mă simt foarte bine, de aia am și venit să ne întâlnim cu colegii noștri veteran, să mai povestim să ne aducem aminte de concursuri.

Fără pregătire nu prea merge, alerg pe zi 5 kilometrii maxim și restul un traseu de 3 kilometri și unul de 1 kilometru și jumătate, depinde pentru ce concurs mă pregătesc. Sportul înseamnă sănătate”, a povestit veteranul Tănăsie Marian.

Evenimentul atletic de amploare marchează cele două evenimente de la 1 Decembrie, aniversarea Marii Uniri din 1918 şi sărbătorirea Zilei Naţionale a României.

Se va alcătui un clasament individual pe categorii de vârstă (la stabilirea categoriei de vârstă se ia în calcul anul nașterii). Toți participanții vor primi tricouri. Se vor premia cu diplome și medalii fiecare categorie de vârstă, atât feminin cât și masculin.