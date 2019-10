VIDEO. Un tânăr originar din Ucraina, crescut la Alba Iulia, a intrat în echipa lui Smiley, la Vocea României

Un tânăr originar din Ucraina, dar care a crescut la Alba Iulia, a intrat în echipa lui Smiley, la Vocea României, la ediția din 11 octombrie 2019.

Vasile Bulgariu are 23 ani și este originar din Ucraina, dar a crescut la Alba Iulia. La ediția din 11 octombrie, tânărul a reușit să-l întoarcă pe Smiley, după ce acesta a interpretat melodia lui James Arthur ”Say you won`t Let me Go”.

„Mi-a plăcut toată interpretarea ta. Am simțit o sensibilitate aparte, cred ca vei face niște surprize frumoase la Vocea României, în echipa mea, dar mă pricep foarte bine să lucrez cu sensibilitatea oamenilor”, a spus Smiley după interpretarea lui Vasile.