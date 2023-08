VIDEO| Un moț de pe Valea Arieșului, meșter ”fără diplomă” în arta lemnului: Lucrări plămădite cu pasiune și suflet, de o minte sclipitoare

Nicușor este un moț de pe valea Arieșului, care prin pasiunea pe care o pune în lucrurile care iasă din mâna sa, a ridicat la rang de artă meșteșugul pe care îl practică cu dăruire și dragoste.

Despre OMUL Nicușor am aflat dintr-o postare a profesorului universitar Irimie Popa, a cărui descriere surprinde în cele mai fine detalii ce înseamnă meseriașul nativ, fără diplomă și școli înalte, un exemplu pentru tinerii din ziua de azi și pentru noi toți.

”Am întâlnit mulți oameni excelenți profesioniști. Dar, când vezi pasiunea dusă la artă, apoi mai departe, devenind un mod de viață, parcă te unge la suflet. Mulți îmi spun și mie că sunt „workoholic”, și sunt deloc alcoolic (cu testul trecut cu bine). Am mai întâlnit unul cu care mă asemăn. Deosebirea este ca el este un artist, pe când eu, nu. Mai greu să vezi arta mea, în oamenii pe care i-am șlefuit”, a scris Irimie Popa pe Facebook.

Meșterul din Apuseni și-a construit atelierul unde lucrează cu mâna lui, uneltele și utilajele pe care le folosește fiind aranjate într-o ordine impecabilă, unele dintre ele fiind chiar invenții personale: ”Nicușor este un inginer nativ. El nu are diplomă de inginer. Dar atelierul lui este construit exclusiv de mâna lui. Parfumul pasiunii sale, dragostea cu care face face lucrurile, răzbate peste mirosul plăcut al făinii de firez din atelier. Totul este pasiune. Utilajele sunt montate toate într-o succesiune și o logică….perfectă. Instalația de exhaustare este invenție proprie, centrala termică la fel. Totul este într-o ordine și funcționalitate perfecte. Precum și tot ce iese din mâinile sale”, mai precizează domnul preofesor în postarea sa.

Ca la orice artist adevărat, lucrările moțului de pe valea Arieșului sunt plămădite cu suflet înainte de orice alt material, iar singura lui tristețe e că nu are cui transmite mai departe meșteșugul și priceprea sa: ”Îl găsesc în atelier, uneori seara târziu…….Nicușor presară pe obiectele de mobilier, care sunt creația sa, suflet, mult suflet, încă de dinainte de a le încleia, șlefui sau lăcui. Are fața luminată…….i se vede fericirea în ochi. El trăiește prin ceea ce face. Și trăiește frumos: este artist. O singură dată l-am simțit trist. Când l-am întrebat: „După tine cine vine?” I s-au umezit, discret, ochii, a resemnare!!! Mai are un of:”Nimeni nu ne ajută în producție! Ne taxează cu impozite ca și-n comerț. Nu e corect, producția e grea!”

”Nicușor este OMUL care a învins clișeele unui mod de gândire, a demonstrat că poate fi, deodată și inginer mecanic și inginer în instalații, și inginer în industria lemnului, și artist și apicultor (o pasiune veche, din copilărie).

Dar, dincolo de toate acestea, demonstrează zi de zi că pasiunea înseamnă păsare, înseamnă perfecțiune, înseamnă sârg, înseamnă să fii OM. El este, pentru mine, exemplu de tenacitate, de dăruire, de devotament, de credință. Da, de credință!!!! Fără a crede, a crede cu tărie, nu putea realiza o minifăbricuță ale cărei detalii sunt trecute prin mintea inginerului fără studii, prin îndărătnica sa tenacitate moțească și prin sufletul artistului Nicolae David!! Un exemplu pentru tânăra generație, un exemplu pentru noi toți, un exemplu pentru Valea Arieșului și mai mult decât atât!!!!!

Un OM cu o minte sclipitoare…….Un mare OM și caracter!!! Mândru cu așa prieteni, mândru cu un asemenea moț !!!!

P.S. NU subestimați pe nimeni că nu are școală făcută! PASIUNEA POATE FI UNEORI MAI PUTERNICĂ DECÂT ORICE, INCLUSIV DECÂT ȘCOALA, ATUNCI CÂND EDUCAȚIA ESTE LA EA ACASĂ! MESERIAȘUL TĂU POATE FI CÂT O ARMATĂ DE INGINERI!”, concluzionează profesorul universitar, de asemnea cu origini în Apusenii din Alba.