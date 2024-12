VIDEO | „Ultim omagiu” adus democrației în Alba Iulia: Doi bărbați au depus o coroană și lumânări în fața Prefecturii de Ziua Constituției României

Astăzi, 8 decembrie 2024, de ziua Constituției României, Radu Ștefan, în vârstă de 62 de ani împreună cu un prieten, s-a prezentat în fața Prefecturii din Alba Iulia unde a depus o coroană și lumânări în semn de ultim omagiu pentru democrație.

Acțiunea vine ca urmare a deciziei Curții Consituționale de a anula alegerile prezidențiale din acest an. Astăzi, ar fi trebuit să aibă loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În cursa pentru prezidențiale se luptau Elena Lasconi și Călin Georgescu.

„Am venit cu durere să aduc un ultimul omagiu celei ce a fost democrația românească, cea care a murit. A decedat alaltăieri (6 decembrie 2024). Astăzi este ziua Constituției României, dar ne-am dat seama că nu mai este reală și adevărată, ci doar în funcție de anumite interese. Am venit să aduc acest omagiu pentru că este dureros ca vocea unui popor întreg să fie astupată din dorința unor oameni avizi de putere. Nu este vorba despre un candidat sau altul, este vorba despre vocea oamenilor care voiau ceva. Dacă oamenii vor să meargă într-o parte, trebuie să te conformezi, deoarece asta e democrația”, a declarat Radu Ștefan pentru ZiarulUnirea.ro

Am locuit 21 de ani în occident, 10 ani în Spania și 11 ani în Germania, unde am văzut democrație și altfel de drepturi ale oamenilor. Am văzut cum cei din frunte trebuie să se supună la ce votează oamenii, ceea ce la noi nu se întâmplă. Doresc să le transmit oamenilor care mă văd, să își iubească țara mai mult. Est sau vest, să iubească pământul românesc, pe vecin, vecină, pe dușmanul lor. Prin dragoste, adevărat și dreptate noi putem să dovedim că suntem demni de această țară. Nu vreau să fiu un trădător al țării. Sunt prea mulți la ora actuală! Vreau să fiu martir!” a adăugat bărbatul.

Tot mai multe persoane nemulțumite de decizia CCR

După pronunțarea deciziei, în data de 6 decembrie 2024, tot mai mulți români și-au exprimat nemulțumirea în mediul online și nu numai. De asemenea, aceștia pun la îndoială forma de guvernare a României, afirmând că țara noastră nu este una democratică.

Mai mult, de Ziua Constituției, doar pe pagina ZiarulUnirea.ro au fost postate zeci de comentarii care arată indignarea oamenilor. „Putem să o ducem la WC și acolo sigur o vom folosi mai bine, păcat”, „Nu avem așa ceva în România!”, „Evenimentele politice se derulează de parcă nu am avea Constituție!”, „Care constituție? Cea călcată în picioare în ultimii 20 de ani?„, sunt doar câteva dintre mesajele postate.

Inclusiv, candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a criticat dur decizia CCR, afirmând: Astăzi este momentul în care statul român a călcat în picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și vor găsi pe cei vinovați de distrugerea democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbușește economia. Distrugeți democrația. Duceți țara în anarhie!„.

Călin Georgescu, candidatul independent la președenția României, s-a prezentat astăzi la o secție de vot din Mogoșoia unde a cerut să fie lăsat să voteze. Acesta a declarat: „Astăzi este ziua Constituției. Am venit doar cu flori și cu rugăciune, pentru că este trist să constatăm că au fost anulate valorile fundamentale ale poporului român în acest document de cea mai importantă valoare, și anume dreptul la democrație și dreptul la vot necondiționat. Astăzi este ziua Constituției și nu mai este nimic constituțional în România. „

De asemenea, astăzi, mai mulți albaiulieni s-au dus la secțiile de votare, dorind să își exercite dreptul de a vota, însă au găsit ușile închise.

Cum a fost adoptată Constituția României

Constituția României, prima de după Revoluția din decembrie 1989, a fost adoptată de Adunarea Constituantă, la 21 noiembrie 1991, și aprobată prin Referendumul național de la 8 decembrie, același an, cu o majoritate semnificativă: din numărul de 10.948.468 de participanți, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule reprezentând 2,3%.

Elaborarea, dezbaterea și adoptarea noii Constituții a României au durat un an și jumătate. În martie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decidea, prin Legea electorală, ca viitorul Parlament să funcționeze, în principal, ca Adunare Constituantă.

Noua Constituție a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233, din 21 noiembrie 1991.

Constituția adoptată în 1991 a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003. Aceasta a fost aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003 și a intrat în vigoare la 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 22 octombrie 2003, pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003, privind Legea de revizuire a Constituției României.

