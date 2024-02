VIDEO Turmă de ciute la plimbare prin pădure: Imagini inedite în Parcul Natural Apuseni, surprinse de camerele de monitorizare a faunei

Turmă de ciute la plimbare prin pădure: Imagini inedite în Parcul Natural Apuseni, surprinse de camerele de monitorizare a faunei

Câteva imagini inedite cu o turmă de ciute în prim plan, ieșite în căutare de hrană, într-o pădure, au fost făcute publice de reprezentanții Parcului Natural Apuseni.

Zona Munților Apuseni continuă să ofere imagini spectaculoase cu animalele sălbatice, specifice faunei zonei. Camerele de supraveghere înregistrează situații dintre cele mai inedite.

Căprioara este un mamifer din familia Cervidae cu o lungime în jur de un metru și o înălțime de până la 80 de centimetri. Are picioare lungi și subțiri, gâtul ușor alungit, iar culoarea blănii variază în funcție de anotimp. Se hrănește cu muguri, ghindă, jir și rugi de mure. Căprioara este femela căpriorului.

Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană, arată specialiștii de la Romsilva. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an.

Zona Munților Apuseni se remarcă printr-o densitate scăzută a populației, fiind, totuși, cei mai populați munți de pe teritoriul României. Așezările sunt compuse din sate mici, numite „crânguri” sau „cătune”, risipite (gospodării împrăștiate, despărțite prin fânețe sau pășuni), în județele Arad, Bihor, Cluj, Alba și Hunedoara.

