VIDEO/ Surpriză în trafic, pe un drum național. Polițiștii au pus imediat în funcțiune sirena și l-au tras pe dreapta

O scenă comică filmată pe marginea unui drum național a devenit virală pe rețeaua de socializare. În imagini se vede cum un echipaj de poliţie a dat peste… Superman pe role, în Ilfov. Bărbatul a scăpat fără a fi amendat, însă agenţii i-au atras atenţia că nu are ce căuta pe partea carosabilă.



“Şi…Superman în acţiuneee!”, se amuză unul dintre agenţi în timp ce autospeciala se apropie de bărbat.

Costumat în Superman, cu căştile în urechi şi rolele în picioare, omul era destul de grăbit, astfel că poliţiştii au pus sirena în funcţiune şi i-au spus să se oprească explicându-i că trebuie să iasă de pe partea carosabilă.

Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Poliţiştii au umor şi au devenit virale.

Mulţi dintre internauţi s-au amuzat de filmuleţ, alţii s-au înfuriat din cauza sirenei sau a limbajului folosit agenţi.

“De ce au folosit sirena? Pentru că omul avea căștile în urechi cu muzica la volum maxim. “Domnișoarele” ofensate sunt rugate să nu mai urmărească pagina. P.S. Superman și polițiștii sunt cunoștințe vechi. Supereroii își permit între ei. Pentru cunoscători”, au transmis poliţiştii, care au precizat că nu l-au sancționat pe bărbat în niciun fel.



Cât despre modul de abordare, oamenii legii au lămurit rapid “domnișoarele” ofensate.

“„Băi” are cel mai elevat caracter dintre toate interjecţiile mai sus menţionate.

„Băi” poţi să-i zici unui profesor universitar cu 20 de ani experienţă ( – Băi, iar m-ai picat la Electrotehnică, no nu-i bai lasă că ştiu unde îţi parchezi Mercedes-ul), unui doctor în timpul unei operaţii dificile ( – Băi, vena aia trebuia oare tăiată ? ) sau vecinului care a parcat pe locul tău ( – Băi, vezi unde-ţi parchezi maşina data viitoare că cine ştie, poate o să am unde să-mi verific calităţile de pictor în ulei! ). „Băi” are un caracter autodidact (Băi, chiar că nu-i bine să enervezi un stup cu albine. ), are un rol de constatare (Băi, iar nu-mi ajung banii) sau poate induce o puternică stare de reverie (Băi, ce-ar fi fost dacă n-aş fi pierdut ultimul tren spre casă şi băi, ce-ar fi fost dacă n-aş fi obligat să dorm în Gara de Nord). Dar, nah, prea mulți sensibiloși”, le-au răspuns oamenii legii.

