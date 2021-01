VIDEO ȘTIREA TA| Se întâmplă și la case mai mari! O mașină a Poliției din Alba, la un PAS să producă un accident, pe un drum din Apuseni

Un incident haios a fost filmat în urmă cu câteva zile, de către un șofer care circula pe raza localității Pătrângeni, în apropriere de Zlatna, unde a fost pe aproape de a intra în coliziune cu o mașină care aparține Poliției Naționale.

După cum se poate observa și în imaginile filmate de către camera de bord a șoferului, conducătorul mașinii de Poliție nu s-a asigurat în totalitate înainte să intre pe drumul principal, fiind astfel la un pas de a produce un accident neplăcut.

Din fericire, șoferul mașinii din stânga, deși nu a acordat prioritate autorului acestor imagini, a reacționat la timp, virând strâns în partea din stânga a carosabilului, evitând astfel un impact.

Acest incident amuzant ne poate aminti că, până și cei care se asigură de impunerea legii mai dau „cu stângul în dreptul”, ocazional.

Sursa video: Facebook