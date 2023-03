VIDEO ȘTIREA TA| Berzele din Aiud s-au întors „acasă”: Masculul, surprins pregătind „căminul conjugal”

FOTO ȘTIREA TA| Val de facturi la curent pentru o familie din Alba: „Cum poate un pensionar normal să suporte TREI facturi într-o singură lună?”

Un cetățean din județul Alba a relatat pe pagina de socializare o întâmplare extrem de neplăcută cu facturile primite din partea Electrica. Mai exact, în luna martie a primit trei facturi pentru furnizarea energiei electrice, toate cu termene de plată în luna curentă.

„Electrica Saga sau Inapoi în viitor-varianta românească.

Cei care sunt clienți Electrica probabil au facut și ei ca mine în ultimele trei luni, de când onor societatea asta a uitat să mai trimita facturile pe consum.

Nu știu alții cum au procedat, dar eu una le-am făcut trafic pe site mai rău decât la concursurile alea de „ikea dă canapele moca”…știți voi..în fine… Înafară de o notificare de genul „ne scuzați, n-avem că nu putem” nu ne-a zis nimeni nimic până la începutul acestei luni când a venit prima factură. Sosită în 2 martie, termen de plată 16 martie. Fair enough!

Am plătit frumos, totul bine, dar…vine 19 martie și apare factura nr.2 cu termen de plată 18 martie!!! Wuut?! Dar asta nu e tot! Vine factura nr.3 ASTĂZI cu termen de plată 25 martie! Aka mâine! No way!!!

Bă, băieții, ca să mă exprim elegant…voi unde mama supărării ați auzit de așa ceva?! Pt simplul motiv că sunteți niște INCAPABILI, fără nici o scuză!, puneți clienții în situația de a nu-și plăti facturile la timp!

Și aici nu mă refer la oamenii activi, care de bine de rău, reușesc să se gestioneze, ci la cei mai vulnerabili dintre noi, la amărâții aia care lună de lună se chinuie să platească facturile pentru că orice întârziere care i-ar costa bani, le-ar seca și mai tare puținul pe care îl au…

Cum credeți ca un pensionar normal poate să suporte TREI facturi într-o singură lună?! Cu ce??? Dar un parinte singur cu copii la școală? Ce vină au ei că sunteți niște incompetenți???

Și să nu aud aia cu „trebuiau să își pună banii deoparte” că nu e ok, chiar deloc.

Mă duc să astept și factura nr.4″, a transmis un cetățean din Alba, prin intermediul paginii de socializare.