VIDEO| START la cea mai mare investiție imobiliară din Europa: Legea Romexpo a trecut de Senat cu 81 de voturi

„În cadență pe sunet de tulnic”: Elevii Colegiului „Mihai Viteazul” din Alba Iulia poartă cu mândrie atât uniforma militară cât și costumul popular

„Elevii militari vin din toată țara și aduc cu ei frumoase tradiții românești. Iubitori ai tradițiilor, elevii militari încearcă să păstreze tradițiile și obiceiurile locurilor în care s-au născut și copilărit și poartă cu mândrie atât uniforma militară cât și costumul popular.

Elevele fruntaș Mihaela Lazăr (din Avram Iancu), Irina Oarga, Nicoleta Petrușel și Denisa Petrea din clasa a X-a și eleva Mihaela Oarga din clasa a IX-a (toate patru din Albac) vin din zona de munte a județului Alba și cântă la tulnic, un instrument tradiţional de suflat, folosit în Munții Apuseni. Nu este deloc ușor să cânți la acest instrument, dar fetele au învățat această artă de la bunici și părinți și vor să mențină vie tradiția cântatului din tulnic.

,,Provin dintr-o familie de moți, din comuna Avram Iancu, unde tulnicul răsună din generație în generație. Am învățat să cânt la tulnic încă de la vârsta de șapte ani, cu ajutorul bunicii, mamei și surorii mele, care au avut mare răbdare să mă învețe și împreună ducem mai departe această tradiție minunată.

Să cânți la tulnic nu este așa simplu cum pare, fiecare tulnic are un sunet aparte, care depinde de lungimea tulnicului, de calitatea lemnului din care este construit și de suflatul puternic în acesta. Am participat la multe concerte și festivaluri atât în țară cât și în străinătate, unde am avut experiențe de neuitat. Tulnicul reprezintă pentru mine un instrument de suflet, care mă trimite cu gândul acasă și la familia mea și nu voi înceta niciodată să cânt din acest minunat instrument. Port cu mândrie atât uniforma militară cât și costumul popular”, a spus eleva fruntaș Mihaela Lazăr.

Suntem mândri de voi și vă felicităm pentru modul în care mențineți tradițiile și obiceiurile noastre românești!” transmit reprezentanții Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia prin intermediul paginii din mediul de socializare.