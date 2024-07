VIDEO | Spiritul civic al unei doamne din Aiud, exemplu demn de urmat: „Noi trebuie să facem de la noi, nu să tot așteptăm să vină primăria să ne amenajeze spațiile verzi din jurul blocului!”

Deși lucrează la Spitalul Municipal din Aiud, doamna Ana Ștef, 55 de ani, a amenajat cu multă grijă și dedicare spațiul verde din spatele și fața blocului, transformându-l într-un colț de natură plin de frumusețe și armonie.

„Noi trebuie să facem de la noi, nu să tot așteptăm să vină primăria să ne amenajeze spațiile verzi din jurul blocului!” a declarat Ana Ștef.

Fără să aștepte ca primăria să amenajeze spațiile verzi din jurul blocului în care locuiește, Ana a preluat inițiativa personală și a transformat spațiul verde din fața și spatele blocului într-un loc de relaxare și frumusețe, apreciat de toți locatarii.

Cu ajutorul plantelor și a unor elemente de decor, a creat un loc perfect pentru relaxare și socializare, aducând un strop de culoare și viață în orașul aglomerat. Locuitorii blocului sunt recunoscători pentru efortul și munca depuse de doamna Ana Ștef și se bucură de frumusețea din fața casei lor în fiecare zi.

„Dacă fiecare locuitor ar aduce o floare, o idee, ar fi Paradis la noi la bloc! Fac asta cu drag și mă ajută să uit de probleme cotidiene ce apar in viața noastră. Am un nepot ce vine mereu la noi și cu care udăm florile și asta este ceea mai mare bucurie a mea! Nu costă mult, mai aduce un vecin o floare, mai cumpăr și așa avem o adevărată grădină botanică de care se poate bucura toată lumea. Dacă am fi uniți s-ar face lucruri frumoase la noi in oraș.Toată lumea ar trebui să facă așa!” a mai adăugat femeia.

Exemplul Anei Ștef este o dovadă că, prin implicare și dorința de a face bine, orice comunitate poate deveni mai frumoasă și mai unită, fără a aștepta întotdeauna intervenția autorităților.

