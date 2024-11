VIDEO | Sindicaliștii de la Fabrica de Arme Cugir au cerut DEMISIA ministrului Economiei, chiar în ziua vizitei lui Radu Oprea la UM Cugir: ”O sabotare a industriei de apărare, vinovații ar trebui judecați și pedepsiți”

Sindicaliștii de la Fabrica de Arme Cugir au cerut DEMISIA ministrului Economiei, chiar în ziua vizitei lui Radu Oprea la UM Cugir: ”O sabotare a industriei de apărare, vinovații ar trebui judecați și pedepsiți”

Sindicaliștii de la Cugir au cerut, în timpul mitingului de protest organizat joi, 14 noiembrie 2024, în fața Fabricii de Arme, demisia ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Radu Oprea se află astăzi în vizită de lucru la Uzina Mecanică Cugir, cu ocazia împlinirii a 225 de ani de existență a societății.

”Asta e responsabilitatea ta de ministru? Ai venit de 3 ori în Cugir la Nova Modul și numai o dată la Fabrica de Arme care îți este în grădină? Ar trebui să îți dai demisia!”, a spus Ioan Neagu, lider de sindicat.

Oamenii au scandat ”Hoții, hoții” și au purtat pandarde inscripționate cu lozinca ”Nu vrem o țară trădată! Vrem o țară apărată!” și au huiduit pe cei pe care îi consideră respeonsabili pentru situația în care a ajuns Fabrica de Arme Cugir.

”Am ieșit în stradă să atragem atenția că atrrecut prea mutl timo, aproape 1 an și jumătate de când sociatatea noastră trăiește în incertitudine. Așteptăm să treacă o lună, să mai treacă o lună, în schimb, după lunile astea, nu se vede o luminiță să ne asigure viitorul societății și în același timp locurile noastre de muncă.

În timpul ședințelelor pe care le-am avut, mulți ați spus că am stat prea mult, că nu am ieșit în stradă, că nu am cerut de lucru așa cum eram învățati și constat că acum ieșim, să facem acest lucru și avem îndoieli, că trebuie să ne apărăm locurile de muncă și viitorul.

Până acum aveam o speranță, că viitorul nostru însemna o asociere cu o firmă internațională, lucru care nu s-a mai întâmplat, și nu din cauza noastră, ci din cauza manevrelor pe care actualul ministru al economiei le-a făcut, luând și mutând firma în alta parte, după bunul plac al său.

Din 2002, s-a început tatonarea cu alte firme de profil, printre ele și o firmă care până anul acesta, în martie, când actualul ministru a făcut o vizită în Germania cu directorul de atunci și cu directorul comercial. La întoarcere, s-a spus ”continuăm și vom face demersurile să se semneze acordul dintre cele 2 firme”.

Pe 14 aprilie 2024, ministrul anunța că va ieși prima armă Beretta de pe porțile UM Cugir. În 22-23 aprilie 2024, semnează contractul firmei cu Uzina Mecanică Cugir. Asta sună a trafic de influență. Ai luat speranța și viitorul Fabricii de arme și l-ai dat după bunul plac unei firme care nu are experiența armelor ușoare de Infanterie, așa cum are Fabrica de Arme Cugir.

Referitor la Uzina Mecaniză Cugir, protestatarii le-au urat La mulți ani, dar declară că nu pot fi prieteni ”când tu ai masa plină și iei și puținul care îl am eu”, a spus Ioan Neagu, lider de sindicat.

Acesta a mai adăugat că ”toți salariații Fabricii de Arme sunt învățați să muncească. Firmele cele mai încărcate după Revoluție, Fabrica de Arme și UM Sadu, sunt cele mai pedepsite la ora actuală, fără încărcare cu comenzi. Nu este vina noastră că nu avem încărcare, nu noi salariații trebuie să aducem contracte și comenzi. Sunt oameni plătiți și unii foarte bine, și mă refer aici la Consiliul de administrație, care s-a trezit să facă o intervenție asupra contractului colectiv de muncă, ceea ce nu s-a întâmplat în aproape 30 de ani de când sunt în sindacalism, ca la o firmă, consiliul de administrație să intervină în derularea contractului colectiv de muncă, după ce a stabilit un salariu de peste 3.000 de euro administratorului special.

Dacă suntem solicitați să facem un sacrificiu, noi știm să îl facem, dar nu îl facem în dauna celor care nu vor să renunțe la binefacerile pe care le oferă aceleași firme, acelorași oameni. Dacă pentru voi se poate să vă luați salariile mari, de ce pentru cei care iau 2.300 net, nu se poate? Că nu vreți voi? Că sunteți aserviți puterii, că sunteți aici fără să vă faceți datoria, să vă luați banii degeaba?”, a mai declarat Ioan Neagu, unul din liderii de sindicat.

”Și Cugirul, și Orăștia, și celelalte societăți din industria de apărare sunt societăți cu capital sută la sută integral a statului român, un stat care este din ce în ce mai iresponsabil, incompetent și corupt.

Cei care conduc destinele acestor societăți din industria de apărare și încep cu funcțiile de director, director general, consiliu de administrație, administrator special, compania națională Romarm, consiliul de administrație Romarm, secretar de stat, miniștrii și pot continua cu cei care ar trebui să vegheze la bunul mers și la prosperitatea noastră, pe ei în schimb, nu-i interesează de noi, toți sunt numiți pe criterii politice, neținându-se cont de competența lor, de ceea ce au făcut.

Este inadmisibil această complicitate a structurii pe care am enumerat-o, mai ales că directorul primește mandat de 2 luni să redreseze o societate din industria de apărare. Mandatul tuturor directorilor din industria de apărare este de 2 luni, iar după primesc 5 luni. Dacă răspund bine comenzilor politice, adică a celor care i-au numit, mai primesc 5 luni. Este o lipsă crasă de interes, o sabotare a industriei de apărare, vinovații ar trebui judecați și pedepsiți”, au mai transmis cei prezenți la miting,.

