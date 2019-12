VIDEO: Scandalul tinerilor bătuți la Arieșeni pentru că ar fi intrat cu ATV-urile pe o proprietate privată. VERSIUNILE tuturor părților implicate

Un puternic scandal a avut loc în comuna turistică din Munții Apuseni, Arieșeni, unde doi tineri care se plimbau cu ATV-ul, împreună cu prietenele lor, susțin că au fost atacați de mai multe persoane. Unul dintre tinerii implicați în conflict, a publicat pe rețeaua de socializare Instagram, două clipuri cu momentul în care au fost atacați de mai multe persoane, după ce ar fi ajuns pe terenul viceprimarului comunei.

Din imaginile surprinse, se pot observa clar urmele de drift lăsate de cei doi tineri, în mica lor excursie cu ATV-ul, care s-a încheiat violent, lăsându-se cu bătăie și amenințări cu moartea. Tinerii nu au suferit leziuni profunde, însă au prezentat contuzii la coloana cervicală, genunchi, şold sau coapsă. Ei au primit îngrijiri medicale, s-au efectuat investigaţii cu ajutorul computerului tomograf şi au rămas sub supraveghere câteva ore, fără a necesita internare în spital.

Sursele noastre ne-au oferit însă și o altă variantă a poveștii. Declarația unui participant la respectivul scandal, unul dintre propietarii terenului unde a avut loc scandalul. Avram Viorel ne prezintă câteva detalii, care schimbă puțin lumina poveștii. Acesta susține că le-a spus tinerilor să părăsească terenul, dar ei „fugeau în sus, făcând prăpăd”. Aceștia au refuzat să părăsească terenul, în baza ideii că nu văzuseră nicio pancartă care să avertizeze că respectiva propietate era într-adevăr privată.

Apoi, conform versiunii participantului la conflict, cel care în imagini se vede că ar avea un par în mână, tinerii l-ar fi lovit pe acesta în buză, crepându-i-o și provocându-i o ruptură a plăcii dentare.

„Ar trebui să-și facă traseu sperat. Terenul este înregistrat la Agromediu. Au mai distrus și în partea cealaltă… Vecini nu pot să adape animalele de ei…” a declarat Avram Viorel.

Acesta a prezentat firul acțiunii: „Au venit cu ATV-ul de acolo, m-au lovit cu piciorul în gură și am picat acolo jos. După ce m-am trezit… Au rupt gardul să sară pe acolo, să fugă și atunci eu am luat aia (n.r. parul – bucata de gard) și am lovit ATV-ul, dar nu l-am lovit pe el” a adăugat Avram Viorel.

Declarația unui dintre martorii care au asistat la bătaie

„M-a anunțat cineva că au intrat, pe teren la mine, ceva ATV-uri, am venit acolo să văd, dar în timpul ce venisem, ăia (tinerii) plecaseră de acolo. Un vecin i-a scos afară. Când am venit acolo, am văzut că au intrat în partea cealaltă și am sunat propietarii să vină să vadă” detaliază un alt martor implicat în „Bătaia de la Arieșeni”.

Acesta a mai adăugat că se afla la o distanță de aproxiamtiv 500 de m de zona de unde a izbucnit scandalul.

„Nimeni nu le-a zis să nu circule pe drumuri, dar acum o iau razna…” a declarat bărbatul, care menționează că este o problemă mare, în zonă, cu respectivele ATV-uri.

„Din terenurile acestea traim si noi, creștem animale, facem ce putem…”

De astfel, distrugerea terenului, care este înregistrat la AGROMEDIU îi poate lăsa pe localnici fără îndemnizația pe care aceștia o primesc de la APIA.

„Urmele și de aici se văd… Se văd urmele acolo, cercurile alea. Parcă ar fi arate. Dacă ar merge să treacă de pe un teren pe altul, n-ar fi o problemă, d-apăi ei fac acolo dritfuri de-a lor și fel și fel… Și anii trecuți au fost, dar n-au fost atâtea.” a declarat Avram Viorel.

Declarațiile viceprimarului și primarului din Arieșeni

Viceprimarul a spus despre declarația tinerilor că este plină de minciuni, mai ales cea legată de faptul că prietenele lor erau să fie violate: „Fetele au plecat și au rămas ei numa, ca să vină poliția”.

„Din păcate sunt două incidente care s-au întâmplat din cauza acestor ATV-uri și sperăm și vrem ca pe viitor să reglementăm această problemă împreună.” a declarat primarul din Arieșeni, Vasile Marin Jurj

„Din câte știu eu, se închirează foarte multe ATV-uri, foarte multe firme vin și închiriază ATV-uri, fără să aibă un traseu delimitat, nici pe județul Alba, nici pe județul Bihor.

Unele sunt pe județul Alba, respectiv 2 firme, care închiriază pe raza UAT-urilor Arieșeni, iar celălalt, pe raza orașulu Nucet.

Traseele nefiind delimitate, ei trec dintr-o parte în alta, trec peste propietățile oamenilor și este regretabil ceea ce s-a întâmplat, având în vedere că, anul trecut, din cauza accidentului cu ATV-ul a murit un om.” a mai adăugat edilul Arieșeniului.

Versiunea tinerilor bătuți



În mod normal, când spunem Crăciun, ar trebui să ne raportăm la pace, iubire, armonie. Uneori însă, din varii motive, spiritul acestei frumoase sărbători este pur și simplu umbrit de către comportamentul efectiv tribalic al unor persoane.

La fel cum este și cazul viceprimarului comunei Arieșeni, care ar fi bătut și amenințat cu moartea doi tineri, fix în prima zi de Crăciun, după ce aceștia ar fi ajuns pe terenul edilului.

Doi tineri și iubitele lor, care se plimbau cu ATV-ul susţin că au fost atacaţi cu bâte de viceprimar, fratele lui şi alţi indivizi, în prima zi de Crăciun, la Arieşeni.

Tinerii atacați au filmat grozăvia şi susţin că s-a ajuns pănă la leşin, la ameninţări cu moartea, dar şi că le-ar fi fost sechestrate iubitele.

Emi Pustea, unul dintre tinerii atacaţi, a publicat pe Instagram mai multe filmări din timpul scandalului şi a povestit filmul agresiunii.

„Eu cu fratele meu am închiriat nişte ATV-uri. Eram eu cu iubita mea şi el cu iubita lui. Am încălcat o aşa-zisă proprietate privată, care nu era semnalată în niciun fel. Pe unde am intrat noi, ne-a blocat un jeep, ca să nu mai putem ieşi. Din el a coborât un om, a luat de jos un par şi a început să ne ameninţe. Fratele meu a încercat să explice că nu am ştiut şi că ne pare rău, dar când să plecăm nea spus că noi nu plecăm nicăieri, agresând iubitele noastre. Dânsul este fratele viceprimarului din Arieşeni. (…).Nu vorbim aici despre oameni, vorbim despre viceprimarul Arieşeniului, cel ce stă în mașină și îmi calcă telefonul atunci când coboară să îl lovească pe fratele meu, după ce fratele lui mi-a dat în cap pentru ca am avut tupeul de a scoate telefonul și filma cum dânsul sparge ATV-urile. Blonduţul din imagine este una din încă 5 persoane apărute în, altercație fiind la fel de revoltat și pregătit să atace”, mărturisteşte tânărul.

Băiatul susţine că s-a ajuns, inclusiv, la sechestrare şi ameninţare cu moartea.

În urma interesului manifestat, cu privire la incidentul produs miercuri seara, în comuna Arieșeni, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia vă comunică următoarele:

Doi pacienți, în vârstă de 31, respectiv 20 de ani, care au acuzat agresiuni fizice asupra lor, au fost aduși cu Ambulanța de la Spitalul Orășenesc Câmpeni la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Aceștia nu au suferit leziuni profunde, însă au prezentat contuzii la coloana cervicală, genunchi, șold sau coapsă. Ei au primit îngrijiri medicale, s-au efectuat investigații cu ajutorul computerului tomograf și au rămas sub supraveghere câteva ore, fără a necesita internare în spital.

Primul, în vârstă de 31 de ani, a fost adus la spital la ora 22.00 și a părăsit UPU Alba Iulia în jurul orei 2.30, în vreme ce al doilea, în vârstă de 20 de ani, a ajuns la ora 2.08 și a părăsit unitatea medicală în jurul orei 5.30.

IPJ Alba a confirmat scandalul de la Arieșeni şi a comunicat presei că a deschis deschiderea un dosar penal în rem pentru ameninţări, loviri şi alte violenţe, respectiv distrugere.

„În data de 25 decemberie, în jurul orei 15:00 a fost înregistrat un apel la 112 din partea unui cetăţean din Arieşeni. Acesta a sesizat prin numărul de urgenţă că mai multe ATV-uri au pătruns pe proprietatea lui. Între timp, între doi bărbaţi din Arieşeni şi doi tineri din Arad a izbucnit un conflict care a degenerat în ameninţări şi agresiuni. În urma conflictului, cei doi tineri din judeţul Arad au solicitat un echipaj medical. Aceştia au fost transportaţi iniţial la Spitalul din Câmpeni, iar mai apoi au fost transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia pentru investigaţii suplimentare”, a transmis reprezentantul IPJ Alba.