VIDEO. Relatările unui medic miliar, absolvent al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Alba, detaștat în prima linie la Suceava

Interviu prin Skype cu căpitan medic Marginean Mihai Alexandru – specialist ATI, detașat în prima linie la Spitalul Județean Suceava

“Cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient?Un om care stă în pat cu o mască de oxigen și peste masca de oxigen cu o mască chirurugicală. Simte că nu are aer, îi este ba cald, ba frig, poate îi este foame. Nu are aer nici măcar să mănânce. Nu poate să își dea jos masca de oxigen. Și în jurul lui se plimbă oameni îmbrăcați în combinezoane albe, fără față, cu niște ochelari aburiți, cu niște viziere. Nu are cum să fie altfel decât o imagine absolut înspăimântătoare. Și acești oameni, din punctul meu de vedere, sunt eroi. Rezistă și ei cum pot. Eu am datoria să încerc să-i ajut. De asta am fost chemat aici, de asta am ales meseria asta.Am trecut prin aceeași suferință împreună. Noi doi, eu și pacientul. Martori și parteneri în aceeași luptă. ” – Interviu prin Skype cu căpitan medic Marginean Mihai Alexandru – specialist ATI, detașat în prima linie la Spitalul Județean Suceava

Publicată de Ministerul Apararii Nationale, Romania – www.mapn.ro pe Vineri, 10 aprilie 2020