VIDEO| Rareș Bogdan, discurs dur în Parlamentul European: „Ne umiliți și păcăliți constant deși suntem cetățeni europeni model”

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, a criticat comportamentul liderilor europeni față de România în cazul refuzului Austriei de a ne primi în Spațiul Schengen. Acesta le-a transmis liderilor europeni, că nu sunt capabili să pună presiune şi să îl oprească pe cancelarul Nehammer.

„Ne-ați mințit! Ne-ați mințit în mod repetat. Ne umiliți și păcăliți constant deși suntem cetățeni europeni model, responsabili și deschiși, toleranți și extrem de muncitori. Am făcut eforturi uriașe și am deschis larg ușile pentru 6 milioane de cetățeni ukrainieni ce fugeau din față agresiunii inacceptabile și incalificabile a lui Putin.

Ne punem la grea încercare fermierii noștri rămași cu mii de tone de cereale în hambare sau pe câmp pentru a primi cerealele ukrainiene ce trebuie să ajungă în Nordul Africii și Europa Occidentală, însă care rămân în cantități uriașe și pe teritoriul României. Ne-am securizat granițele și tocmai azi dimineață românii de la granița sudică cu Ukraina au primit mesaje de informare și avertizare cu privire la protejarea de bucățile de drone ce cad de pe celălalt mal atacat în rafale de ruși.

Nu sunteți capabili să puneți presiune și să îl opriți pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili și sfida o țară cu 25 de milioane de cetățeni europeni.

Nehammer sfidează și umilește NU doar România și pe români, el își bate joc de eurosistem, de voi toți, de la Consiliu până la ține, în mod special, Dragă Ursula.

Tu, Roberta, Charles Michel ne faceți promisiuni peste promisiuni iar noi privim cum România, exemplu al toleranței etnice și religioase, al parteneriatului corect și asumat pentru forțele militare NATO este bântuită de stafia extremismului, anti-europenismului și intoleranței, ba mai nou, e drept că încă izolat, chiar și al unui început de pan rusism și pan asianism. Partide marginale au devenit periculoase din cauza refuzului Austriei de a ne acceptă în Schengen și al Vostru de a fi incapabili de a-l convinge pe cancelarul austriac Nehammer că greșește grav față de Europa Comună și față de solidaritatea Construcției Europene.

Vorbim în termeni elogioși de viitorul Europei, dar tolerăm că un fost ministru de Externe al Austriei, ce dansa la nuntă cu dictatorul Puțîn, să anunțe că s-a mutat în orașul dicatorului, la Sankt Petersburg.

Aud cuvinte că solidaritate, unitate și alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut românii care sunt umiliți pe coridoare marginale în aeroporturi?

Ce unitate și egalitate de șanse când românii stau la cozi kilometrice la granițe?

Am fost primii care am adoptat buget de 2% pentru apărare, iar acum mergem pe 2,5%. În timp ce noi securizăm frontieră, alții se dezvoltă! Românii au aparat Europa în ultimii 500 de ani. Am livrat petrol, gaze, lemn, uraniu, apă, dar mai ales inteligență! Iar pentru a ne apară țară, a trebuit să negociem permanent.

Ne-ați hrănit cu iluzii, dar am rămas și rămânem europeni. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar România așteaptă respectul cuvenit. ATÂT!”, a spus Rareș Bogdan.