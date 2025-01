VIDEO | Protest la Alba Iulia, împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale: „Ceea ce s-a întâmplat e o mișelie!”

Marți, 7 ianuarie 2025, în fața Instituției Prefectului Județului Alba, începând cu ora 14:30 a avut loc o acțiune de protest împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale.

„Pentru că iubim țara, iubim democrația, libertatea, adevărul, dreptatea și urâm nedreptatea. Urâm ce s-a făcut în țara asta, urâm ceea ce Iohannis a făcut cu ceata lui, au călcat în picioare democrația! Au călcat în picioare adevărul! Dreptatea și poporul!

Vrem libertatea, vrem o democrație reală, nu originală de-al lui Iliescu. Care văd că Iohannis a făcut-o. Vrem acea libertatea pe care a lăsat-o Dumnezeu oamenilor!

Iubim Constituția României, iubim Biblia. În Biblie spune că nu ne plecăm capul în fața nimănui, ci doar înaintea lui Dumnezeu. De aceea vrem și noi, în Alba, să arătăm oamenilor că suntem patrioți și vrem binele națiunii, vrem ca ceea ce alege omul să se respecte.

Am văzut că s-au găsit imediat motive să anuleze alegerile, care nu au fost reale. Vrem continuarea turului doi! Nu am votat nici pe Lasconi, nici pe Georgescu, eu, dar iubesc țara, iar ceea ce s-a întâmplat e o mișelie făcută de un dictator!”, declară pentru Ziarul Unirea albaiulianul Ștefan R. un cetățean care la vârsta de 26 de ani, la Revoluția din 1989, s-a aflat pe scările sediului de acum a Instituției Prefectului Județului Alba.

„Mă bucur că de la început am fost acolo și vreau să continui ori de câte ori se încalcă ceva, vreau să susțin adevărul și dreptatea în sus.

Când am fost în armată am jurat! Erau comuniștii atunci, dar am jurat credincioșiei patriei! Atât de mulți oameni au jurat acum credincioșiei patriei pe Constituția României, dar o calcă în picioare, își bat joc de ea. Noi poporul, cei alături de noi, vrem să se respecte Constituția. Să fie respectată demnitatea umană!”, a adăugat albaiulianul prezent la protestul din fața sediului Instituției Prefectului județului Alba.

„Am ieșit aici o mână de oameni, să fim solidari cu țara pentru încălcarea Constituției de către acești trădători. Nouă de la Curtea Constituțională și al zecelea de la Palatul Cotroceni.”, afirmă un alt participant la protest.

„Suntem împotriva celor care susțin aceste alegeri frauduloase. Vrem să se reia turul doi! Și sperăm că toți românii vor fi în asentimentul nostru.

În 10 ianuarie 2025 vom fi prezenți la Curtea Constituțională a României, împreună cu Asociațiile de Juriști și Avocați pentru a se solicita revizuirea Hotărârii CCR și reluare turului doi.

Suntem pentru suveranitatea României, pentru independența României! Și dorim ca resursele minerale ale României să fie ale românilor și ale țării!

Nu suntem cu rușii! Este o frază aruncată. Pentru că solicităm ca resursele naturale să fie ale României? Este firesc ca ceea ce ne-a lăsat bunul Dumnezeu de 2000 de ani pe aceste meleaguri carpato – danubiano – pontice să aparțină poporului român și statului. Asta nu înseamnă că suntem cu rușii! Suntem pentru suveranitate, independență și libertatea de expresie.”, a adăugat Marius Adrian H.

