VIDEO: Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, la Alba Iulia. Va vizita Sala Unirii, Cetatea Alba Carolina și Spitalul Județean de Urgențe

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, se află joi, 9 mai 2019, într-o vizită la Alba Iulia și Cluj Napoca.

Viorica Dăncilă și-a petrecut noaptea la un hotel din Alba Iulia de unde, în jurul orei 11,30 a plecat la Cluj, potrivit președintelui PSD Alba, Ioan Dîrzu. Acesta a mai spus că premierul se va întoarce la Alba Iulia joi după-masa și va vizita Sala Unirii, Cetatea Alba Carolina și Spitalul Județean de Urgențe.

Premierul s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai PSD Alba, ai Instituției Prefectului Alba și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

De asemenea, se fac pregătiri pentru primirea premierului la fabrica de porțelan Apulum.

Viorica Dăcilă a precizat că nu va participa la Summit-ul de la Sibiu: “Am avut mai multe solicitări de la omologi de-ai mei din diferite state membre ale UE, am declinat aceste întâlniri bilaterale, am avut invitație să discutăm despre declarația de la Varșovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din statele din Europa Centrală și de Est și despre rezultatele președinției rotative deținute de România, dar nu era oportun să am întâlniti bilaterale în perioada Summit-ului. Am preferat astăzi să vin în teritoriu, să discut cu oamenii, să vedem ce mai putem face pentru această regiune”, a declarat premierul.