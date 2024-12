VIDEO | Președintele Klaus Iohannis despre cum s-a ajuns la anularea alegerilor: „Nimeni dintre cei care ne atacă nu o face în mod transparent. Atacurile nu se fac cu semnătură și dragoste din partea estului”

Klaus Iohannis, președintele României a afirmat recent într-o declarație de presă că procesul electoral din acest an a fost afectat de intervenții străine, precum și de campanii ilegale desfășurate în mediul online.

„Intervenția a fost atât de subtilă și complexă, încât multe aspecte au fost descoperite abia după primul tur al alegerilor. Am beneficiat de sprijin semnificativ din partea partenerilor strategici, care au ajutat instituțiile românești să identifice responsabilii”, a explicat președintele, făcând referire la ingerințe cibernetice și la rolul unor rețele sociale.

„Nu fac pe nimeni responsabil. Intervenția a fost atât de subtilă și de complexă încât, practic, mare parte din ceea ce s-a întâmplat a fost descoperit abia după primul tur. Nu totul a fost observat. Din păcate, situația și legile nu au fost suficiente.

A existat un candidat care și-a desfășurat o campanie excesivă și susține că aceasta a costat zero pe o rețea socială. Pe rețelele sociale, campaniile sunt frecvente, însă acestea au obligația, în timpul alegerilor, să marcheze candidații. Atunci când nu mai este permisă campania, rețeaua ar trebui să oprească orice activitate de acest fel. Biroul Electoral Central (BEC) a somat rețeaua TikTok să oprească această campanie, deoarece perioada electorală se terminase. Cu toate acestea, rețeaua a ignorat solicitarea BEC, iar campania a continuat sâmbătă și duminică doar pentru acest candidat, în timp ce pentru ceilalți candidați regula a fost respectată. Este o încălcare gravă a legii electorale.

Deoarece rețeaua TikTok este bazată în China, aceasta și-a permis să ignore cererile BEC. Instituția nu a avut niciun instrument pentru a restricționa rețeaua, la fel cum nici Europa nu dispune de astfel de mecanisme, dat fiind că rețeaua nu operează din Europa. Sunt probleme care momentan nu au soluție. Influența străină a fost descoperită ulterior, iar România a beneficiat de sprijin semnificativ din partea partenerilor strategici, care au ajutat instituțiile românești să găsească responsabilii. De aceea a durat ceva timp. Așadar, culpabilizarea cuiva de la noi nu ne-ar duce, în această chestiune, foarte departe“, a transmis Klaus Iohannis de la Bruxelles.

Un exemplu concret a fost campania desfășurată ilegal pe TikTok de către un candidat, chiar și după încheierea perioadei electorale, Ioahnnis făcând aluzie, fără să numească, la campania desfășurată de Călin Gerogescu.

„Este adevărat că legislația trebuie îmbunătățită și clarificată. Dacă BEC constată că un candidat încalcă legea, trebuie să aibă instrumente pentru a interveni. Pe de altă parte, probabil este nevoie de o cooperare mai strânsă între autoritățile și instituțiile care se ocupă de spațiul cibernetic – internet, rețele sociale etc. Avem astfel de instituții, ele cooperează la nivel instituțional, dar în astfel de cazuri este necesar ca interacțiunea să fie mai apropiată. Aceasta este o problemă ce trebuie discutată la nivelul Uniunii Europene, unde trebuie identificate soluții comune, pentru că nicio țară, singură, nu poate rezolva astfel de probleme.

Am învățat această lecție și nu pornesc de la premisa că ceea ce s-a întâmplat prima dată se va repeta. Cred că toți vor fi mai atenți și sunt convins că următoarea rundă de alegeri se va desfășura în condiții mai bune.

Nu doar noi, ci și în Consiliul European discutăm de ani de zile aceste probleme. Însă, de la a ști că există acest pericol, până la a găsi dovezi concrete despre ce s-a întâmplat, este o cale lungă. Nimeni dintre cei care ne atacă nu o face în mod transparent. Este aproape imposibil de urmărit legăturile și firul acestor atacuri, care se folosesc de servere din toată lumea. Să nu își imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu „semnătură și dragoste” din partea estului.

În cazul unor alegeri, am creat entități specifice, inclusiv în cadrul CSAT, care se ocupă de astfel de probleme. Dar, de la a cunoaște că există o problemă, până la a o remedia, este foarte complicat. Nicio instituție, nici măcar CSAT, nu poate spiona proprii politicieni. Am ajunge la situația dinainte de 1989. Fiecare are dreptul să facă o campanie, iar dacă nu încalcă legea, nu putem interzice unui candidat să vorbească, chiar dacă spune lucruri ciudate.

Din păcate, se pare că au fost încălcări ale legii în zona de antisemitism și propagandă legionară, care ar fi trebuit urmărite mai îndeaproape“, a mai spus Klaus Iohannis

Totuși, președintele a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate în combaterea acestor ingerințe, subliniind că serviciile de informații nu au voie să monitorizeze politicienii sau să intervină direct în procesul electoral.

„Serviciile secrete nu au voie să urmărească politicienii interni. Am ajunge la vechea securitate, ceea ce este inacceptabil. Din acest motiv, este mai dificil de monitorizat aceste ingerințe.

CSAT nu are nicio atribuție în procesul electoral propriu-zis, nici președintele în funcție. Eu am reacționat când am primit demersurile de la servicii privind existența unor ingerințe străine. Totuși, CSAT a trebuit să primească niște documente și să fie finalizate unele investigații, ceea ce a durat patru zile. După aceea, CSAT a făcut o comunicare publică: au existat ingerințe, atacuri cibernetice, iar o rețea socială a avut un comportament nelegal, favorizând un candidat.

Probabil în spațiul public există încă reticență în ceea ce privește comunicările serviciilor și ale CSAT. La scurt timp după aceasta, s-a cerut desecretizarea acestor documente, iar cei care le-au emis au fost de acord. Ulterior, a apărut o analiză mai aprofundată la CCR, cu rezultatul pe care îl cunoașteți.

CSAT are interdicție de a comunica documente către alte entități decât cele specificate în lege, iar CCR nu este inclusă între acele instituții care primesc din oficiu astfel de informări. A fost foarte complicat. Să nu își imagineze cineva că a fost simplu“, a mai spus pe acest subiect Klaus Iohannis.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI