VIDEO| Povești lirice pe ritmuri de hip-hop, cu Kafu și RimeZic, doi frați din Alba: BROTHERS, un proiect care a luat ființă în sufrageria unui apartament

Povești lirice pe ritmuri de hip-hop, cu Kafu și RimeZic, doi frați din Alba: BROTHERS, un proiect care a luat ființă în sufrageria unui apartament

În urmă cu mai bine de 20 de ani începea să se scrie povestea ce-i avea în centru pe Rareș Lunca aka RimeZic și Alexandru Vladimir aka Kafu, doi frați din Alba Iulia ce împărtășeau o pasiune comună, muzica Hip-Hop.

De curând, cei doi albaiulieni au lansat un nou proiect – BROTHERS, care a luat naștere în pandemie, din dorința de a împărtăși tuturor trăirile lor. Au pornit pe acest drum la fel ca majoritatea artiștilor de la noi, cu un studio improvizat în apartamentul unde locuiau împreună cu mama lor, iar mai apoi prin muncă și perseverență, lucrurile au început să prindă contur pentru cei doi tineri.

Povestea fondatorilor BROTHERS

Vladimir, pe numele de scenă Kafu, a luat contact cu muzica în jurul vârstei de 10 ani, când a înregistrat primele versuri pe un casetofon mono cumpărat din piața rusească, pe o casetă TDK: ”Încă îmi aduc aminte versurile care sunau cam așa: „Mă duc la discotecă și mă duc pe-o potecă, să mă-ntâlnesc cu ea, ea e gagica mea”, își amintește cu nostalgie tânărul.

În jurul vârstei de 14 ani a înființat prima trupă de Hip-Hop, împreună cu cel mai bun prieten al său: ”Ne numeam Doiarii”.

După câteva piese înregistrate într-un studio din Sebeș, cei doi prieteni decid să meargă pe drumuri separate: ”Colegul meu de trupă de atunci a fost primul om care a crezut în mine și m-a încurajat sincer să nu mă opresc din asta, lucru pe care încă îl face după mai bine de 20 de ani de atunci”, povestește Kafu.

Primele reușite în domeniul muzical vin însă după câțiva ani, când Kafu înființează trupa Zombie THC, împreună cu Tagg, Hans-L, Khayyam și Nadya: ”Am câștigat un concurs muzical de Hip-Hop, organizat de un label de Hip-Hop independent din București, Hades Records, care ne-a oferit șansa să cântăm la after Party-ul Wu Tang Killa Bees în club B52 din București. Toți eram fani Wu Tang pe vremea acea. Îmi aduc aminte că-mi era plină camera de postere cu ei”, mărturisește cu mândrie albaiulianul.

În formula Zombie THC a lansat 2 albume „Școala Vieții” și „Soul School”, albume care încă merită ascultate. După albumul „Soul School”, direcția artistului s-a schimbat și a fost cooptat de către 1 Q Sapro în Morometzii.

Pe parcurs, Kafu decide să înceapă să producă pentru alți artiști, moment în care își începe cariera de producător: ”Am lucrat cu case de discuri românești precum Roton, Sprint Media, Red Clover, după care am decis în 2015 să plec în UK să îmi găsesc o companie de publishing care să mă reprezinte pentru piața muzicală internațională”.

Așa a dat de Audiofreaks Music, o companie de top de publishing din Londra care era specializată pe piața din Korea de Sud și Japonia. Cu ajutorul acestora, în 2019, a intrat pentru prima dată în Billboard HOT 100 cu piesa „Lion King”, interpretată de către un mare artist japonez, Hiroomi Tosaka, membru al trupei Sandaime J Soul Brothers, pe locul 76 și pe locul 14 cu aceeași piesă în Billboard Japan.

În 2021, împreună cu Tagg, a produs piesa „Breaking the dawn” al trupei Kis-My-Ft2, piesă care a fost lansată pe albumul Greatest Hits de 10 ani al trupei, album care s-a situat pe locul 1 la vânzari în Japonia.

Povestea lui Rareș aka RimeZic a început undeva în anii 2000, inspirat de noul curent cultural care apărea în România, Hip-Hop-ul și care i s-a potrivit ca o mănușă în acele vremuri.

Rareș a început să cocheteze cu muzica la 7-8 ani, inspirat de fratele mai mare și de băieții de pe stradă, care la fel ca el, atunci descopereau Hip-Hop-ul: ”A fost ca o eliberare! Posibilitatea de a mă descărca în rime a fost ca un refugiu din care, în timp, am ajuns să-mi iau toată energia”, spune tânărul artist.

Tânărul a continuat să exerseze și să devină tot mai bun, iar pe la 15 ani, având tot mediul necesar, lansează primul material discografic și organizează primul său concert: ”Ne-a surprins pe toți faptul că a fost o mulțime de lume, probabil era interesant un puști de 15 ani care le rupe în rime”, își amintește RimeZic.

Văzând că lucrurile încep să prindă contur și că se bucură de o oarecare recunoaștere, dar și după ce a cântat în deschidere la mai multe trupe mari, la 16 ani, tânărul artist lansează cel de-al doilea album care se bucură de feat-uri cu nume precum Vescan și beneficiază pentru prima dată de expunere la nivel național: ”Îmi amintesc scriind aceste rânduri că toate aceste lucruri le visam când am început, o piesă la casa de discuri, care s-a întâmplat sau înregistratul pe microfoanele la care ne uitam tânjind prin clipuri”.

Doi frați, același suflet

În perioada pandemiei, Kafu decide pentru prima dată să facă un proiect împreună cu fratele său RimeZic, fără să știe exact ce se va întâmpla: ”După înregistrara primelor piese ne-am dat seama de potențialul proiectului și am decis să mergem în inima munților Apuseni, în casa nelocuită de ani buni a bunicii aceluiași om care mi-a fost primul coleg de trupă, să facem un album în 7 zile. Deși nu am mai făcut niciodată asta înainte, în acele 7 zile, ajutat la compoziție de Alex Lasc, fratele nostru care a avut o contribuție majoră în proiect, am creat ceea ce astăzi este albumul Brothers”.

De producție s-a ocupat chiar Kafu, iar de post-producție și sunet s-a ocupat Tagg. Pentru masterizarea unor piese, artiștii au colaborat cu ingineri de mastering câștigători a mai multor premii Grammy.

”Fratele meu a fost mereu cu mine pe parcurul călătoriei mele în lumea muzicii, până aici”, spune Rareș aka RimeZic, ”iar astăzi, am onoarea și bucuria de a vă prezenta materialul pe care amândoi ni-l dorim de mai bine de 10 ani”.

Fără prea mari posibilități, cu o mulțime de perseverență și o viziune despre unde vor să ajungă, povestea celor doi frați, Kafu și RimeZic, este dovada faptului că telentul, munca și hotarârea mereu dau rezultate.

”Dorim să le mulțumim celor care au fost, sunt și vor fi lângă noi în aventura aceasta și nu în ultimul rând, mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la acest proiect. Știm că publicul doar pe noi ne vede, dar vrem să le reamintim că, pentru fiecare produs, o întreagă echipă a depus eforturi ca lucrurile să devină realitate. Ne-am bucurat de o susținere uimitoare și toate lucrurile care s-au întâmplat, s-au întâmplat datorită vouă, celor care dați share, celor care răspândiți muzica noastra și trăiți povestea BROTHERS alături de noi”, au transmis artiștii albaiulieni.

Proiectul BROTHERS este despre unitate, o poveste începută într-un studio improvizat în Alba Iulia și multe vise. Brothers înseamnă depășirea tuturor barierelor și dovada vie a faptului că dacă îți dorești ceva cu adevărat, întreg Universul muncește cot la cot cu tine pentru a obține tot ce ai visat.