VIDEO: Portret de familie. Trei urși au fost surprinși de camerele Romsilva, mergând încolonați, în „șir indian”

URSI IN PARCUL NATIONAL CALIMANI DIN CADRUL ROMSILVA

Vedetele de azi: trei urși trecând în ”șir indian” printr-o pădure din Parcul Național Călimani, filmarea fiind realizată cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei amplasate de specialiștii Romsilva.Parcul Național Călimani, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a #Pădurilor – #Romsilva, are o suprafață de 24.556 de hectare pe raza județelor #Suceava, #Mureș, #Bistrița – Năsăud și #Harghita.Conform Planului de Management, în Zonele de Protecție Strictă și Integrală, unde intervenția umană este interzisă, sunt incluse 16.808,4 hectare, iar în Zona de Conservare Durabilă, ”tampon”, se află 7.747,3 hectare.Romsilva – Administratia Parcului National CalimaniCredit video: Benone Gavrilaș și Mircea Tarc, Parcul Național Călimani*****Three bears in a forest from Călimani National Park, in #Romania#DezvoltareDurabilă #AriiProtejate #ConteazăPentruViitor #Călimani #protectedareas #ariiprotejate #urs #ursi #bearnecessities

Publicată de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pe Joi, 12 decembrie 2019