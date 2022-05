VIDEO| Peste 1.000 de mașini blocate de către ruși la Zaporojie: Femei și copii, rămași fără apă și mâncare

În Zaporojie, teritoriu controlat de către Ucraina, peste 1.000 de mașini care transportau ucraineni au fost împiedicate să trecă, anunță administrația militară regională.

Administraţia locală a declarat vineri că maşinile pline de oameni care încercau să plece au fost blocate la un punct de control rusesc din oraşul Vasylivka.

„În Vasylivka, ocupanţii nu au permis accesul a peste 1.000 de maşini pe teritoriul controlat de Ucraina, pentru a patra zi consecutiv”, se arată în postarea de pe Telegram, adăugând că în maşini sunt femei şi copii şi că majoritatea nu mai au bani pentru mâncare şi apă.

In Vasylivka, Zaporizhzhia region, in front of the checkpoint of the Russian occupants, there are more than 1 thousand cars that the invaders do not let into the controlled territory of Ukraine. There are women and children in the car.#Zaporozhye #Ukraine #StopRussia #Ukrainian pic.twitter.com/U8wFGMPeOa

